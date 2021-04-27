Свердловский суд закрыл дело вора обоев, убитого силовиками

Суд прекратил дело Владимира Таушанкова из-за его смерти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уголовное дело в отношении екатеринбуржца Владимира Таушанкова, обвиняемого в разбойном нападении и убитого бойцами СОБРа, прекращено. Такое решение принял Свердловской областной суд, сообщили URA.RU в суде. Дело закрыто в связи со смертью подозреваемого.

«Суд постановил уголовное дело в отношении Таушанкова о совершении им запрещенных уголовным законом деяний в виду его смерти прекратить», — огласил решение судья Андрей Минеев в ходе заседания. Отмечается, что на прекращение дела согласились родственники Таушанкова. Прокуратура выступала против.

Также суд постановил вернуть четыре рулона обоев, служившие вещественными доказательствами, в строительный магазин «Лео», откуда они были похищены. Если там откажутся принять обои, они будут уничтожены.

31 мая екатеринбуржец Владимир Таушанков, угрожая ножом, ограбил строительный магазин «Лео». Он подрался с полицейским, пытавшимся его задержать, и убежал домой. Как утверждают силовики, при штурме квартиры мужчина стрелял по бойцам СОБРа из страйкбольного автомата, и был убит ответным огнем. Экспертиза признала, что погибший был невменяем. СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении силовиков. Родители убитого подали жалобу в Европейский суд по правам человека.