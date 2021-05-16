Глава Минздрава сделал заявление о третьей волне COVID в России

Михаил Мурашко призвал не ждать третьей волны и привиться Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам не стоит ждать третьей волны коронавируса. Вместо этого лучше прививаться, чтобы предотвратить ее наступление. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать. Нужно провакцинироваться», — заявил Мурашко в эфире «Россия 1». Он отметил, что россиянам стоит сделать прививку от коронавируса, так как «авось в этой ситуации не сработает».

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко ранее рассказал, что переболевшим коронавирусом пока не следует проходить вакцинацию. Также он выразил надежду, что массовая вакцинация в крупных городах России может нормализовать ситуацию с COVID в стране, передает « Царьград» .