Оборудование позволит работать даже с новорожденными детьми Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Свердловская областная детская клиническая больница получила новое оборудование для хирургических операций. Уникальным стал бронхофиброскоп — аппарат для щадящего и максимально точного исследования дыхательных путей у детей. На закупку оборудования учредителями Фонда Святой Екатерины Андреем Козицыным, Игорем Алтушкиным и Андреем Симановским было выделено 20 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в Фонде Святой Екатерины.

«Уникальность нового бронхоскопа в его размере — всего 2,5 мм, что упрощает доступ в дыхательные пути маленьких пациентов и повышает эффективность диагностики в щадящем режиме. Такого аппарата больше нет ни в одной больнице Свердловской области», — отмечает заведующий эндоскопическим отделением Андрей Арзамасцев. Оптический прибор позволяет работать даже с новорожденными детьми с экстремально низкой массой тела.

В целом хирургам Областной детской больницы передадут 120 позиций в течение двух месяцев. По словам главного врача ОДКБ Олега Аверьянова, хирургические инструменты, поставленные Фондом Святой Екатерины, позволят врачам проводить несколько тысяч операций в год. С новым оборудованием появилась возможность проводить детские операции без вскрытия грудной и брюшной полости.

Как сообщил URA.RU директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев, поддержка в закупке нового оборудования оказывается в рамках стратегического соглашения с Областной детской больницей от 2018 года. С весны 2020 года учредители Фонда Святой Екатерины выделили около 1,7 миллиардов рублей для гуманитарной поддержки медицинских учреждений.

Областная детская больница получила уникальное оборудование Фонд святой Екатерины

Аппарат позволяет щадящим образом исследовать дыхательные пути Фонд святой Екатерины

Инструмент дает возможность делать фото, снимать видео и транслировать четкую картинку на экран Фонд святой Екатерины