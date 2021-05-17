Свердловская областная детская клиническая больница получила новое оборудование для хирургических операций. Уникальным стал бронхофиброскоп — аппарат для щадящего и максимально точного исследования дыхательных путей у детей. На закупку оборудования учредителями Фонда Святой Екатерины Андреем Козицыным, Игорем Алтушкиным и Андреем Симановским было выделено 20 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в Фонде Святой Екатерины.
«Уникальность нового бронхоскопа в его размере — всего 2,5 мм, что упрощает доступ в дыхательные пути маленьких пациентов и повышает эффективность диагностики в щадящем режиме. Такого аппарата больше нет ни в одной больнице Свердловской области», — отмечает заведующий эндоскопическим отделением Андрей Арзамасцев. Оптический прибор позволяет работать даже с новорожденными детьми с экстремально низкой массой тела.
В целом хирургам Областной детской больницы передадут 120 позиций в течение двух месяцев. По словам главного врача ОДКБ Олега Аверьянова, хирургические инструменты, поставленные Фондом Святой Екатерины, позволят врачам проводить несколько тысяч операций в год. С новым оборудованием появилась возможность проводить детские операции без вскрытия грудной и брюшной полости.
Как сообщил URA.RU директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев, поддержка в закупке нового оборудования оказывается в рамках стратегического соглашения с Областной детской больницей от 2018 года. С весны 2020 года учредители Фонда Святой Екатерины выделили около 1,7 миллиардов рублей для гуманитарной поддержки медицинских учреждений.
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