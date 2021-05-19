В отделе полиции умер челябинец, проткнутый шампуром

Удар шампуром мужчина получил от супруги Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В отделе полиции Катав-Ивановского района (Челябинская область) умер местный житель, накануне получивший ранение шампуром от своей супруги. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Он сам был фигурантом уголовного дела и пришел к следователю. Пока сидел в коридоре и ожидал вызова в кабинет, внезапно потерял сознание и упал. Приехавшие врачи зафиксировали смерть», — рассказал URA.RU собеседник.

Выяснилось, что накануне он поссорился с супругой, которая ударила его шампуром. При этом было задето легкое. По словам инсайдера, в отношении женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Мужчину доставили в отдел дознания полиции по подозрению в совершении грабежа. Все дальнейшие события зафиксировала система видеонаблюдения отдела полиции. Проверка показала, что еще 12 мая в ходе семейного конфликта жена нанесла ему проникающее ранение, которое предварительно стало причиной смерти — за помощью он никуда не обращался. Женщина признала свою вину, в отношении нее расследуется уголовное дело по ч. ст. 111 УК РФ», — пояснили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Подозреваемая полицейскими задержана. Следственными органами возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области