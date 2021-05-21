Мурашко: что сейчас происходит с коронавирусом в России

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Регионы обязали делать анализ эпидемобстановки Фото:
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Коронавирус COVID-19

Регионам России рекомендовали еженедельно анализировать эпидемическую обстановку в связи с стабильно напряженной ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов и, исходя из этого, принимать решения по ограничительным мероприятиями», — цитирует ТАСС Мурашко. Отмечается, что уже возобновлены профилактические осмотры в 83 регионах РФ.

Ранее Мурашко заявил, что россиянам не стоит ждать третьей волны коронавируса. И рекомендовал ставить прививку от COVID-19, чтобы предотвратить наступление новой волны.

В России за 20 мая коронавирус был выявлен еще у 9232 человек. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 974 908. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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