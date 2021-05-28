28 мая 2021
27 мая 2021

В Екатеринбурге горит ангар на заводе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожарный, пожар, огнеборец, газовый баллон
Площадь пожара составила 450 квадратных метров Фото:

На одной из производственных площадок в Екатеринбурге произошел крупный пожар. По информации МЧС, на площади в 450 «квадратов» горят мусор и стальной ангар на турбомотором заводе.

Инцидент произошел около полудня 29 мая на улице Фронтовых Бригад. «На территории производственной площадки горят мусор и стальной ангар. Предварительная площадь пожара составляет 450 кв. метров. Есть угроза перехода огня на находящиеся рядом с ангаром бочки с горюче-смазочными материалами», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар тушат 54 человека личного состава и 16 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

На заводе в Екатеринбурге горят мусор и ангар

ЧП произошло в полден 29 мая
Огонь тушат полсотни пожарных
Дым видно из других районов Екатеринбурга

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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