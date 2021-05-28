Площадь пожара составила 450 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На одной из производственных площадок в Екатеринбурге произошел крупный пожар. По информации МЧС, на площади в 450 «квадратов» горят мусор и стальной ангар на турбомотором заводе.

Инцидент произошел около полудня 29 мая на улице Фронтовых Бригад. «На территории производственной площадки горят мусор и стальной ангар. Предварительная площадь пожара составляет 450 кв. метров. Есть угроза перехода огня на находящиеся рядом с ангаром бочки с горюче-смазочными материалами», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар тушат 54 человека личного состава и 16 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

На заводе в Екатеринбурге горят мусор и ангар ГУ МЧС России по Свердловской области

ЧП произошло в полден 29 мая ГУ МЧС России по Свердловской области

Огонь тушат полсотни пожарных Владимир Мелкозеров, ВКонтакте

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