В «Аэрофлоте» назвали сроки открытия авиасообщения с Египтом

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«Аэрофлот» ожидает открытия авиасообщения с Египтом в ближайшие дни Фото:

Российская авиакомпания «Аэрофлот» ожидает открытия авиасообщения с Египтом в ближайшие дни. Об этом сообщил генеральный директор компании Михаил Полубояринов.

«Заменить турецкий рынок довольно сложно. Египет ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать», — сказал Полубояринов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция велась на «России 24».

Ранее авиакомпании S7 Airlines и «Аэрофлот» получили от властей Германии разрешение на выполнение рейсов в страну. Они будут выполняться в плановом порядке, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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