В «Аэрофлоте» назвали сроки открытия авиасообщения с Египтом

«Аэрофлот» ожидает открытия авиасообщения с Египтом в ближайшие дни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская авиакомпания «Аэрофлот» ожидает открытия авиасообщения с Египтом в ближайшие дни. Об этом сообщил генеральный директор компании Михаил Полубояринов.

«Заменить турецкий рынок довольно сложно. Египет ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать», — сказал Полубояринов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция велась на «России 24».

Ранее авиакомпании S7 Airlines и «Аэрофлот» получили от властей Германии разрешение на выполнение рейсов в страну. Они будут выполняться в плановом порядке, уточняет телеканал 360.