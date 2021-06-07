Менеджеры челябинского аэропорта подозреваются в подкупе

Реконструкция челябинского аэропорта обернулась новым уголовным делом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении руководителей одной из служб аэропорта Челябинска возбуждено уголовное дело по ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп совершенный группой лиц по предварительному сговору). Материалы возбуждены по материалам УФСБ по региону, сообщили URA.RU в пресс-службе управления.

«Материал были переданы в Уральское следственное управление СКР на транспорте», — заявили в пресс-службе УФСБ. По версии следствия менеджеры АО «Челябинское авиапредприятия» в 2020 году получали деньги в виде коммерческого подкупа с подрядных организаций, которые занимались реконструкцией аэропорта.

В 2020 году в аэропорту проводилась реконструкция здания для международных рейсов. Объект был сдан в эксплуатацию в начале 2021 года. В пресс-службе АО «Челябинское авиапредприятие» на звонок URA.RU не ответили.

Ранее был задержан гендиректор аэропорта Андрей Осипов, который сейчас находится под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере). По версии следствия, в 2019 году Осипов на служебном автомобиле Hyundai Equus совершил ДТП, после чего уехал с места происшествия. Позднее аварию сымитировал водитель машины, в результате чего страховая компания выплатила аэропорту 170 тысяч рублей в качестве компенсации. После задержания Осипова источники в силовых структурах утверждали, что оно лишь откроет череду уголовных дел.