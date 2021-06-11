Жириновский назвал День России спорным праздником

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что День России нужно отмечать не 12 июня, а 21 сентября. Именно в этот день в 862 году русские князья договорились о создании Руси.
«День России спорный праздник. По нашему мнению, главный государственный праздник России нужно отмечать не 12 июня, когда была принята декларация о суверенитете РСФСР, а 21 сентября — именно в этот день русские князья на реке Волхов в 862 году встретились и договорились о создании единого государства Русь!» — написал Жириновский в своем telegram-канале. По его словам, это было это 1158 лет назад, а не 31 год назад. Он считает, что несмотря на исторические противоречия, важно «полюбить не себя в России, а Россию в себе».
Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил жителей страны с Днем России, пишет RT. Он сообщил, что США стремится к конструктивному диалогу с правительством России.
Ранее аргентинская певица Наталья Орейро поздравила россиян с праздником. Орейро надела кокошник и поздравила жителей страны на русском языке. Она отметила, что тоже считает Россию своей родиной.
День России с 1992 года отмечается ежегодно 12 июня, в честь принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР (бывшей союзной республики СССР). До 2002 года назывался Днем независимости России.
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