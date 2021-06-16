Банк подал иск к МегаФону на сумму 677 млн рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Тинькофф банк» подал иск к «МегаФону» в Арбитражный суд Москвы на сумму 677 млн рублей. Представитель банка рассказал, что причиной стала завышенная цена на СМС-рассылку.

«Это связано с тем же, с чем и другие иски к мобильным операторам, — решением ФАС по завышенной стоимости СМС для игроков рынка в СМС-рассылках», — цитирует РБК представителя «Тинькофф банка». Иск поступил 15 июня, третьим лицом выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В «МегаФоне» отказались комментировать информацию.

Банк уже подавал иски к другим мобильным операторам по этой причине. «Тинькофф банк» потребовал взыскать с МТС 1,1 млрд рублей и с «ВымпелКома» (владельца бренда «Билайн») — 436,8 млн рублей, сообщает издание. В 2018 году ФАС оштрафовала компании «Вымпелком», «МТС», «Мегафон» за внутрисетевой роуминг на общую сумму более 2 миллионов рублей, пишет РАПСИ .