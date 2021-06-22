22 июня 2021
21 июня 2021

Оркестр Курентзиса сыграл для заключенных в пермской колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, колючая проволока, исправительная колония 1
Хор musicAetherna сыграл для заключенных в женской колонии в Перми Фото:

Оркестр musicAetherna, который был основан российским дирижером Теодором Курентзисом, сыграл концерт в женской исправительной колонии №32 в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

«В клубе учреждения для осужденных, сотрудников и приглашенных гостей в исполнении музыкантов прозвучали сочинения Баха, Бетховена и Вивальди», — сообщается на сайте. После концерта колонии были подарены книги от Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и musicAeterna.

Во время Дягилевского фестиваля musicAetherna провела целый ряд благотворительных концертов. В том числе, оркестр исполнил первый в России тактильный концерт для людей с одновременным нарушением зрения и слуха, а также провел концерт в детском онко-гематологическом диспансере имени Гааза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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