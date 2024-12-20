Стрелок штурмовой роты батальона «Атлант» Дмитрий Боронников из Краснокамска (Пермский край) и его командир отразили все атаки неприятеля, попав в окружение у Новгородовки (ДНР). О боях на покровском направлении URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».
«При ротации штурмовых групп на одном из опорных пунктов гвардии рядовой Боронников остался на закрепленной позиции со своим командиром. В итоге бойцы ВС РФ сдержали натиск украинских боевиков до прихода подкрепления», — пояснили ветераны.
На подступах к точке были обнаружены превосходящие силы неприятеля. Командир группы засел за пулемет, а прикамский военнослужащий расположился на фланге. В ходе столкновения Боронников лично откинул три гранаты, поразив живую силу ВСУ.
Ранее URA.RU писало о мотострелке из села Юрково, который в одиночку ликвидировал украинское укрепление, открыв путь для продвижения штурмовым группам. А оператор БПЛА из Александровска помог штурмовикам ВС РФ преодолеть минометные расчеты.
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