Пермский штурмовик и его командир отбились от атак ВСУ, попав в окружение. Фото

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Позицию удалось сдержать до прихода подкрепления
Позицию удалось сдержать до прихода подкрепления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Стрелок штурмовой роты батальона «Атлант» Дмитрий Боронников из Краснокамска (Пермский край) и его командир отразили все атаки неприятеля, попав в окружение у Новгородовки (ДНР). О боях на покровском направлении URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«При ротации штурмовых групп на одном из опорных пунктов гвардии рядовой Боронников остался на закрепленной позиции со своим командиром. В итоге бойцы ВС РФ сдержали натиск украинских боевиков до прихода подкрепления», — пояснили ветераны.

На подступах к точке были обнаружены превосходящие силы неприятеля. Командир группы засел за пулемет, а прикамский военнослужащий расположился на фланге. В ходе столкновения Боронников лично откинул три гранаты, поразив живую силу ВСУ.

Ранее URA.RU писало о мотострелке из села Юрково, который в одиночку ликвидировал украинское укрепление, открыв путь для продвижения штурмовым группам. А оператор БПЛА из Александровска помог штурмовикам ВС РФ преодолеть минометные расчеты.

Боец не растерялся в трудной ситуации
Боец не растерялся в трудной ситуации
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Стрелок штурмовой роты батальона «Атлант» Дмитрий Боронников из Краснокамска (Пермский край) и его командир отразили все атаки неприятеля, попав в окружение у Новгородовки (ДНР). О боях на покровском направлении URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». «При ротации штурмовых групп на одном из опорных пунктов гвардии рядовой Боронников остался на закрепленной позиции со своим командиром. В итоге бойцы ВС РФ сдержали натиск украинских боевиков до прихода подкрепления», — пояснили ветераны. На подступах к точке были обнаружены превосходящие силы неприятеля. Командир группы засел за пулемет, а прикамский военнослужащий расположился на фланге. В ходе столкновения Боронников лично откинул три гранаты, поразив живую силу ВСУ. Ранее URA.RU писало о мотострелке из села Юрково, который в одиночку ликвидировал украинское укрепление, открыв путь для продвижения штурмовым группам. А оператор БПЛА из Александровска помог штурмовикам ВС РФ преодолеть минометные расчеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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