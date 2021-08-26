26 августа 2021

Внешняя политика Зеленского: Крым, Донбасс и кибервойска

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
В приоритете внешней политики Украины: противостояние России и восстановление территориальной целостности страны. Фото:
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Крым вернулся в состав России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности страны. Среди приоритетных мер: противостояние России и возвращение Крыма. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса украинского лидера.

«Ввести в действие решение СНБО Украины от 30 июля 2021 «О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины. Утвердить Стратегию внешнеполитической деятельности Украины <…> Настоящий Указ вступает в силу с дня его опубликования», — говорится в указе. Согласно документу, в приоритете: противостояние России и восстановление территориальной целостности Украины.

В основу внешней политики заложили стратегию приобретения полноправного членства в ЕС и НАТО. Кроме того, среди других направлений сделаны акценты на утверждение имиджа страны в мире и продвижение украинского экспорта с привлечением инвестиций. В указе отмечено, что Украина готова к международному сотрудничеству в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами. Президент дал поручение в течение двух месяцев подготовить законопроект о создании кибервойск.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Мураев признал нежелание Крыма вернуться в нынешнюю Украину. «Надо смотреть на вещи трезво. Интеграция Крыма и Донбасса невозможна», — сказал он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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