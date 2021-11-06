В соцсетях возмутились «поздравлением» Зеленского

Владимир Зеленский в поздравлении Киеву обвинил советское правительство

Владимир Зеленский в поздравлении Киеву обвинил советское правительство Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский своеобразно поздравил украинцев с 78-й годовщиной освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Многие пользователи соцсетей возмутились высказыванием президента Украины.

В своем поздравлении он ни разу не упомянул Красную армию, однако при этом обвинил советское правительство в многочисленных жертвах освободителей столицы Украины от немецко-фашистских захватчиков.

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Президент Украины Владимир Зеленский своеобразно поздравил украинцев с 78-й годовщиной освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Многие пользователи соцсетей возмутились высказыванием президента Украины.

В своем поздравлении он ни разу не упомянул Красную армию. Однако при этом Зеленский обвинил советское правительство в многочисленных жертвах освободителей столицы Украины от немецко-фашистских захватчиков.

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