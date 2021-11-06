В соцсетях возмутились «поздравлением» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский своеобразно поздравил украинцев с 78-й годовщиной освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Многие пользователи соцсетей возмутились высказыванием президента Украины.
В своем поздравлении он ни разу не упомянул Красную армию, однако при этом обвинил советское правительство в многочисленных жертвах освободителей столицы Украины от немецко-фашистских захватчиков.
Президент Украины Владимир Зеленский своеобразно поздравил украинцев с 78-й годовщиной освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Многие пользователи соцсетей возмутились высказыванием президента Украины.
В своем поздравлении он ни разу не упомянул Красную армию. Однако при этом Зеленский обвинил советское правительство в многочисленных жертвах освободителей столицы Украины от немецко-фашистских захватчиков.