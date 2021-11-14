Власти Екатеринбурга увеличат траты на мэра, депутатов и пиар

В гордуме Екатеринбурга бюджет-2022 начнут рассматривать в конце ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Екатеринбурга увеличат финансирование по трем, как правило, самым резонансным статьям — на содержание главы города Алексея Орлова, депутатов гордумы (включая спикера Игоря Володина) и пиар, следует из проекта главного финансового документа на 2022 год. Его опубликовали на сайте думы 15 ноября.

В целом расходы бюджета Екатеринбурга в 2022 году составят 58,05 миллиарда рублей (в 2020-м было 48,82 млрд), доходы — 56,4 миллиарда (47,16 млрд). По подразделу «Глава муниципального образования» в следующем году будет потрачено 4,54 миллиона рублей. В 2021-м на эти цели выделяли 4,37 миллиона, в 2020-м, когда главой был Александр Высокинский (ныне сенатор), — 4,2 миллиона. В пресс-службе «серого дома» обещали объяснить, с чем связан рост, позднее.

В раздел «Средства массовой информации» мэрия заложила 99,65 миллиона рублей. Это на 4,57 млн больше, чем в 2021-м (95,07 млн). В 2020-м, при прежнем руководстве, администрация расходовала на эти цели 111,8 млн. Вокруг этого раздела в последние годы велись ожесточенные споры, он регулярно становился предметом торга между чиновниками и депутатами, воевавшими с бывшим вице-мэром по идеологии Екатериной Куземкой. В департаменте информполитики URA.RU уточнили, что значительная часть указанных средств расходуется не на непосредственный пиар (в виде контрактов с изданиями), а на содержание профильных муниципальных учреждений, главным образом зарплаты.

Работа гордумы в 2022 году обойдется налогоплательщикам в 210,395 миллиона рублей — на 29,09 млн больше, чем годом ранее. В представительном органе назвали две основные причины. Первая: необходимо завершить переезд думы в ЦУМ — несмотря на то, что депутаты работают там уже больше года, кое-что в новых залах и кабинетах необходимо доделать. Вторая: недавно администрация передала в оперативное управление думы приемные депутатов. И теперь аппарату думы нужно самостоятельно содержать эти помещения.