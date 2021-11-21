В России предлагают изменить знаки об ограничении скорости

Привычные круглые числа не способствуют бдительности водителей, считают авторы идеи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Москве предложили изменить внешний вид дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость. Активисты проекта «Пробок.нет» считают, что числа на знаках надо сделать некруглыми, тогда бдительность водителей возрастет.

В настоящее время числа на дорожных знаках 3.24 «Ограничение максимальной скорости» кратны 10 — 40 км/ч, 60 км/ч и так далее. Представители «Пробок.нет» предлагают сделать эти числа некруглыми — например, 27 км/ч, 34 км/ч. По их мнению, на привычные знаки водители внимания не обращают, тогда как внезапно изменившееся число заставит их сбросить скорость.

«За счет новизны знаки будут лучше считываться. Водители будут интуитивно сбрасывать скорость больше, чем делали бы это раньше», — заявил руководитель проекта Александр Шумский. Его слова приводит портал Autonews.

Новые знаки, по мнению Шумского, нужно устанавливать там, где водители должны быть особенно внимательными — в частности, возле школ и детсадов. Свою инициативу активисты уже внесли в Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Эксперимента с дорожными знаками они ожидают в ближайшее время.