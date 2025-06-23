Путин обозначил, почему возник конфликт на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке стала одним из проявлений мировой дестабилизации. Его слова передают журналисты.
«Одним из проявлений дестабилизации в мире стало обострение конфликта на Ближнем Востоке», — подчеркнул глава государства. Его слова передает РИА Новости.
Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает за справедливый мировой порядок и соблюдение международных правил, в том числе в торговле. На встречах с мировыми лидерами он отмечал, что современное человечество сталкивается с эпохой вооруженных конфликтов и торговых противостояний, а Москва против торговых войн и ограничений, противоречащих принципам международного права.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.