Путин обозначил, почему возник конфликт на Ближнем Востоке

Путин: дестабилизация в мире привела к ближневосточному конфликту
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К новому конфликту на Ближнем Востоке привела дестабилизация в мире, уверен Владимир Путин
К новому конфликту на Ближнем Востоке привела дестабилизация в мире, уверен Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке стала одним из проявлений мировой дестабилизации. Его слова передают журналисты.

«Одним из проявлений дестабилизации в мире стало обострение конфликта на Ближнем Востоке», — подчеркнул глава государства. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает за справедливый мировой порядок и соблюдение международных правил, в том числе в торговле. На встречах с мировыми лидерами он отмечал, что современное человечество сталкивается с эпохой вооруженных конфликтов и торговых противостояний, а Москва против торговых войн и ограничений, противоречащих принципам международного права.

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Президент России Владимир Путин заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке стала одним из проявлений мировой дестабилизации. Его слова передают журналисты. «Одним из проявлений дестабилизации в мире стало обострение конфликта на Ближнем Востоке», — подчеркнул глава государства. Его слова передает РИА Новости. Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает за справедливый мировой порядок и соблюдение международных правил, в том числе в торговле. На встречах с мировыми лидерами он отмечал, что современное человечество сталкивается с эпохой вооруженных конфликтов и торговых противостояний, а Москва против торговых войн и ограничений, противоречащих принципам международного права.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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