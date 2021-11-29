29 ноября 2021

Из военного института в Перми уволились два полковника. Их бывший начальник попал под статью

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ТАСС-Урал по форуму
В Пермским военном институте войск Росгвардии произошли кадровые изменения Фото:

Заместители начальника Пермского военного института войск нацгвардии (Росгвардии), полковники Андрей Киевский и Дмитрий Молчанов оставили должности. Информация отражена на сайте учебного заведения.

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Начальник пермского военного института попал под статью

Указано, что вакантными стали должности замначальника по научной работе и замначальника по вооружению. Киевский возглавлял в вузе научно-исследовательский и редакционно-издательский отделы, а Молчанов являлся начальником технической части.

В пресс-службе управления Росгвардии по Пермскому краю URA.RU подтвердили кадровые изменения. Там пояснили, что «Молчанов проходит службу в другом регионе России, а Киевский уволен в запас по достижению предельного возраста». Сейчас он продолжает работать в ПВИ Росгвардии, но уже в статусе гражданского.

URA.RU рассказывало, что в августе вуз возглавил генерал-майор Евгений Русанов. Это произошло после того, как в отставку был отправлен прежний начальник института Владимир Купавский. Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий. Сейчас силовик находится под домашним арестом. Еще одно уголовное дело о взяточничестве расследуется в отношении командира роты факультета технического обеспечения вуза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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