Стрельба в пермском вузе вошла в тренды Google

08 декабря 2021 в 17:25 Размер текста - 17 +

Google назвал самые популярные запросы года Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Поисковик Google выпустил подборку основных тем 2021 года, составленную на основе запросов пользователей. Как выяснилось, темой сентября стала стрельба в Пермском классическом университете. «Запрос „пермь стрельба“ был на пике в сентябре после того, как бывший студент Пермского университета открыл стрельбу во время занятий и убил 6 человек», — сообщает Google в статье «Год в поиске -2021. Узнайте, что искали люди во всем мире в этом году». Первокурсник ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на кампусе 20 сентября. В результате нападения погибли шесть человек, более 40 получили ранения. При задержании подозреваемый был ранен полицейским. После лечения суд отправил его в СИЗО. 7 декабря Бекмансурову продлили арест до февраля 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Поисковик Google выпустил подборку основных тем 2021 года, составленную на основе запросов пользователей. Как выяснилось, темой сентября стала стрельба в Пермском классическом университете. «Запрос „пермь стрельба“ был на пике в сентябре после того, как бывший студент Пермского университета открыл стрельбу во время занятий и убил 6 человек», — сообщает Google в статье «Год в поиске -2021. Узнайте, что искали люди во всем мире в этом году». Первокурсник ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на кампусе 20 сентября. В результате нападения погибли шесть человек, более 40 получили ранения. При задержании подозреваемый был ранен полицейским. После лечения суд отправил его в СИЗО. 7 декабря Бекмансурову продлили арест до февраля 2022 года.