Стрельба в пермском вузе вошла в тренды Google

Поисковик Google выпустил подборку основных тем 2021 года, составленную на основе запросов пользователей. Как выяснилось, темой сентября стала стрельба в Пермском классическом университете.
«Запрос „пермь стрельба“ был на пике в сентябре после того, как бывший студент Пермского университета открыл стрельбу во время занятий и убил 6 человек», — сообщает Google в статье «Год в поиске -2021. Узнайте, что искали люди во всем мире в этом году».
Первокурсник ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на кампусе 20 сентября. В результате нападения погибли шесть человек, более 40 получили ранения. При задержании подозреваемый был ранен полицейским. После лечения суд отправил его в СИЗО. 7 декабря Бекмансурову продлили арест до февраля 2022 года.
Поисковик Google выпустил подборку основных тем 2021 года, составленную на основе запросов пользователей. Как выяснилось, темой сентября стала стрельба в Пермском классическом университете. «Запрос „пермь стрельба“ был на пике в сентябре после того, как бывший студент Пермского университета открыл стрельбу во время занятий и убил 6 человек», — сообщает Google в статье «Год в поиске -2021. Узнайте, что искали люди во всем мире в этом году». Первокурсник ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на кампусе 20 сентября. В результате нападения погибли шесть человек, более 40 получили ранения. При задержании подозреваемый был ранен полицейским. После лечения суд отправил его в СИЗО. 7 декабря Бекмансурову продлили арест до февраля 2022 года.