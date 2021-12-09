Пермяки ранее выступили против застройки стадиона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект о запрете застройки спортивных площадок и стадионов. Автором документа является партии «Справедливая Россия-За правду», сообщили URARU в пресс-службе лидера партии Сергея Миронова.

«Запретить строительство коммерческой и жилой недвижимости на спортивных площадках и стадионах предлагает председатель партии „СР — За правду“ Сергей Миронов. Соответствующий законопроект 10 декабря внесен на рассмотрение депутатов Госдумы», — рассказали в пресс-службе. В партии уточнили, что законопроект разработан после визита в Пермь Сергея Миронова, состоявшегося нынешним летом. Тогда горожане пожаловались лидеру эсеров на планы застроить стадион, расположенный по соседству с УДС «Молот».

URA.RU рассказывало, что планы застроить спортивное сооружение жилыми домами вызвало негативную реакцию горожан. Они собирали подписи против возведения жилья, а также записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. После этого на ситуацию отреагировали в Кремле.

По словам Миронова, инициатива партии «призвана установить на таких землях заслон на строительство любых объектов, не относящихся к спорту». В «СР— За правду» считают, что на месте обветшавших стадионов необходимо строить только оздоровительные комплексы, где можно заниматься с физкультурой и спортом.

Источник в правительстве Пермского края заявил URA.RU, что решение о застройке стадиона пока не принято. «Решение будет приниматься только после проведения установленной законом процедуры, включающей проведение публичных слушаний по данному вопросу», — заявил источник.