Метеоролог предупредил о надвигающемся на Екатеринбург снегопаде

Жителей Екатеринбурга ждет снегопад без похолодания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбуржцев ждет неделя снегопадов, которая начнется с 19 декабря. Об этом предупредил в беседе с URA.RU руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов.

«19 декабря жителей Екатеринбурга ожидает снег. Не сказать, что сугробы покалено, но снежное покрытие будет достигать до 8 см. Снег будет идти вплоть до 21 декабря, при этом ощутимого похолодания не будет», — рассказал Александр Шувалов.

Согласно данным Gismeteo cреднесуточная температура воздуха не опустится ниже 10 градусов. Скорость ветра достигнет 3-7 метров в секунду. Влажность воздуха 85-89%. Ультрафиолетовый индекс будет на низкой отметке и не превысит 1 балла.

Ранее URA.RU писало, что сильные морозы, до -50 градусов на этой неделе ожидаются на севере Иркутской области. «Усть-Илимск, Бодайбо, Братск, Богучаны — в этих населенных пунктах севера Иркутской области с 14 на 15 декабря ожидается ниже -40 градусов, а в Усть-Илимске ниже -50. К выходным эта картина сильно изменится, в том же Усть-Илимске ожидается только -10 градусов.