QR-каникулы в Свердловской области могут продлить после 20 января

Пока QR-коды в торговых центрах Свердловской области отменены до 20 января Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Свердловские власти не исключили, что при снижении заболеваемости коронавирусом QR-каникулы, когда код не нужно предъявлять при входе в торговый центр, могут быть продлены. Об этом на онлайн-брифинге заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

«Если мы будем наблюдать снижение заболеваемости, мы можем рассмотреть продление QR-каникул. Мы мониторим ситуацию ежедневно», — сообщил Креков.

Ранее свердловские власти отменили систему QR-кодов в торговых центрах с 22 декабря по 20 января. Также ресторанам и кафе разрешили работать в ночное время, но с предъявлением QR-кодов посетителями. Послабления связаны с надвигающимися новогодними праздниками и снижением случаев заболеваемости.