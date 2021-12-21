QR-каникулы в Свердловской области могут продлить после 20 января

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Пока QR-коды в торговых центрах Свердловской области отменены до 20 января Фото:
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Свердловские власти не исключили, что при снижении заболеваемости коронавирусом QR-каникулы, когда код не нужно предъявлять при входе в торговый центр, могут быть продлены. Об этом на онлайн-брифинге заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

«Если мы будем наблюдать снижение заболеваемости, мы можем рассмотреть продление QR-каникул. Мы мониторим ситуацию ежедневно», — сообщил Креков.

Ранее свердловские власти отменили систему QR-кодов в торговых центрах с 22 декабря по 20 января. Также ресторанам и кафе разрешили работать в ночное время, но с предъявлением QR-кодов посетителями. Послабления связаны с надвигающимися новогодними праздниками и снижением случаев заболеваемости.

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Свердловские власти не исключили, что при снижении заболеваемости коронавирусом QR-каникулы, когда код не нужно предъявлять при входе в торговый центр, могут быть продлены. Об этом на онлайн-брифинге заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. «Если мы будем наблюдать снижение заболеваемости, мы можем рассмотреть продление QR-каникул. Мы мониторим ситуацию ежедневно», — сообщил Креков. Ранее свердловские власти отменили систему QR-кодов в торговых центрах с 22 декабря по 20 января. Также ресторанам и кафе разрешили работать в ночное время, но с предъявлением QR-кодов посетителями. Послабления связаны с надвигающимися новогодними праздниками и снижением случаев заболеваемости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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