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В Екатеринбурге умер создатель первой Конституции РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Крашенинников в УрГЮУ. Екатеринбург , ургюу
Перевалов возглавлял УрГЮУ Фото:

Ученый-правовед, экс-ректор УрГЮУ Виктор Перевалов умер, ему было 80 лет. Об этом сообщают источники URA.RU в университете. Перевалов был членом рабочей группы по написанию Конституции РФ в 1993 году.

«COVID или нет — неизвестно. Виктор Дмитриевич никогда не говорил, что ему плохо, или что-то болит. Он всегда не показывал свое состояние, скрывал», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, перед смертью Перевалов находился в городской клинической больницы №40. URA.RU пыталось связаться с представителями медучреждения. Там отказались от комментариев.

Виктор Перевалов родился в 1941 году в селе Большая Грязнуха. Окончил Свердловский юридический институт им. Р. А. Руденко, где после остался работать на кафедре теории государства и права. Принимал участие в разработке Конституции РФ 1993 года. С 2001 по 2007 годы Перевалов работал ректором Уральского государственного юридического университета. Издал более 100 научных и учебно-методических работ. Имеет множество государственных наград. В том числе Орден Почета, Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, является почетным сотрудником МВД РФ и почетным работником прокуратуры РФ, заслуженный юрист Российской федерации.

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Ученый-правовед, экс-ректор УрГЮУ Виктор Перевалов умер, ему было 80 лет. Об этом сообщают источники URA.RU в университете. Перевалов был членом рабочей группы по написанию Конституции РФ в 1993 году. «COVID или нет — неизвестно. Виктор Дмитриевич никогда не говорил, что ему плохо, или что-то болит. Он всегда не показывал свое состояние, скрывал», — сообщил собеседник агентства. По данным источника, перед смертью Перевалов находился в городской клинической больницы №40. URA.RU пыталось связаться с представителями медучреждения. Там отказались от комментариев. Виктор Перевалов родился в 1941 году в селе Большая Грязнуха. Окончил Свердловский юридический институт им. Р. А. Руденко, где после остался работать на кафедре теории государства и права. Принимал участие в разработке Конституции РФ 1993 года. С 2001 по 2007 годы Перевалов работал ректором Уральского государственного юридического университета. Издал более 100 научных и учебно-методических работ. Имеет множество государственных наград. В том числе Орден Почета, Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, является почетным сотрудником МВД РФ и почетным работником прокуратуры РФ, заслуженный юрист Российской федерации.
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