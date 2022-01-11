SPAR — один из якорных арендаторов ТЦ (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-депутат Курчатовского райсовета Дмитрий Бухарин снизил стоимость выставленного на продажу торгового центра сети SPAR на 14 млн рублей. Бухарин является одним из совладельцев торгового центра. Теперь за бизнес просят 225 млн рублей.

«Торговый комплекс „SPAR Смолино“ расположен в Ленинском районе Челябинска. Дата его открытия — 2012 год. Общая площадь более 3 тыс. кв. метров. Стоимость готового арендного бизнес с доходностью 12,74% составляет 225 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте Avito.

«SPAR Смолино» был выставлен на продажу еще осенью 2021 года. Тогда за торговый комплекс продавец просил более высокую цену — 239 млн рублей. Вместе с торговым комплексом покупателю прилагается собственный земельный участок площадью почти 9 тысяч кв. метров. У ТК также имеется собственная стоянка на 150 автомобилей.

Согласно сервису СБИС, совладельцем продающей центр УК «Молния недвижимость» является экс-депутат Курчатовского района Дмитрий Бухарин. Связаться с Бухариным не удалось. По информации URA.RU, он проживает за границей. Ранее компания Бухарина объявила о продаже ТРК «Зенит» на северо-западе Челябинска.

За четыре месяца объект подешевел на 14 млн рублей Скрин: сайт Avito

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