17 января 2022

Свердловский министр сделала замечание театру из-за масок. «До первой инспекции»

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный прогон балета
Заполняемость зала была 100% Фото:

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сделала замечание Центру современной драматургии Екатеринбурга за несоблюдение масочного режима на спектаклях. Соответствующий комментарий Учайкина оставила под публикацией директора Центра Антона Бутакова в Facebook.

Бутаков опубликовал фотографию, на которой видно, что зрители сидят без масок. «С 25 декабря по 16 января у нас была 100% заполняемость зала. Мы привыкли, нам понравилось. Можно, пожалуйста, чтобы не кончалось такое?» — написал Бутаков.

«Масочный режим соблюдать не пробовали? До первой инспекции Роспотребнадзора», — написала на это в комментариях Учайкина. Зрительница Анастасия Садриева из Нижнего Тагила также обратила внимание на отсутствие масок у зрителей и отметила, что в связи с этим не поедет на спектакли центра.

URA.RU обратилось за комментарием к Бутакову. На момент публикации новости получить его не удалось. В России наблюдается рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса. Ранее URA.RU писало, что «Омикрон» обнаружили в 19 регионах РФ. Также были зарегистрированы первые заразившиеся в Свердловской области.

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Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сделала замечание Центру современной драматургии Екатеринбурга за несоблюдение масочного режима на спектаклях. Соответствующий комментарий Учайкина оставила под публикацией директора Центра Антона Бутакова в Facebook. Бутаков опубликовал фотографию, на которой видно, что зрители сидят без масок. «С 25 декабря по 16 января у нас была 100% заполняемость зала. Мы привыкли, нам понравилось. Можно, пожалуйста, чтобы не кончалось такое?» — написал Бутаков. «Масочный режим соблюдать не пробовали? До первой инспекции Роспотребнадзора», — написала на это в комментариях Учайкина. Зрительница Анастасия Садриева из Нижнего Тагила также обратила внимание на отсутствие масок у зрителей и отметила, что в связи с этим не поедет на спектакли центра. URA.RU обратилось за комментарием к Бутакову. На момент публикации новости получить его не удалось. В России наблюдается рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса. Ранее URA.RU писало, что «Омикрон» обнаружили в 19 регионах РФ. Также были зарегистрированы первые заразившиеся в Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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