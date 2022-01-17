Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сделала замечание Центру современной драматургии Екатеринбурга за несоблюдение масочного режима на спектаклях. Соответствующий комментарий Учайкина оставила под публикацией директора Центра Антона Бутакова в Facebook.
Бутаков опубликовал фотографию, на которой видно, что зрители сидят без масок. «С 25 декабря по 16 января у нас была 100% заполняемость зала. Мы привыкли, нам понравилось. Можно, пожалуйста, чтобы не кончалось такое?» — написал Бутаков.
«Масочный режим соблюдать не пробовали? До первой инспекции Роспотребнадзора», — написала на это в комментариях Учайкина. Зрительница Анастасия Садриева из Нижнего Тагила также обратила внимание на отсутствие масок у зрителей и отметила, что в связи с этим не поедет на спектакли центра.
Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сделала замечание Центру современной драматургии Екатеринбурга за несоблюдение масочного режима на спектаклях. Соответствующий комментарий Учайкина оставила под публикацией директора Центра Антона Бутакова в Facebook. Бутаков опубликовал фотографию, на которой видно, что зрители сидят без масок. «С 25 декабря по 16 января у нас была 100% заполняемость зала. Мы привыкли, нам понравилось. Можно, пожалуйста, чтобы не кончалось такое?» — написал Бутаков. «Масочный режим соблюдать не пробовали? До первой инспекции Роспотребнадзора», — написала на это в комментариях Учайкина. Зрительница Анастасия Садриева из Нижнего Тагила также обратила внимание на отсутствие масок у зрителей и отметила, что в связи с этим не поедет на спектакли центра. URA.RU обратилось за комментарием к Бутакову. На момент публикации новости получить его не удалось. В России наблюдается рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса. Ранее URA.RU писало, что «Омикрон» обнаружили в 19 регионах РФ. Также были зарегистрированы первые заразившиеся в Свердловской области.