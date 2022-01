В Екатеринбурге за день выставили на продажу 10 ресторанов

19 января на «Авито» разместили 10 объявлений о продаже ресторанов, кафе и баров Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге 19 января выставили на продажу 10 ресторанов, кафе и баров. Самым дорогим оказалось бистро «Фартук» в Академическом районе (его оценили в 6,5 млн рублей). Об этом стало известно из объявлений, опубликованных на «Авито». На продажу выставили следующие объекты: бистро «Фартук» в Академическом районе, кофейню Trava в ТЦ «Мытный двор» (4,4 млн рублей), грузинский ресторан «Чача-Рача» на Малышева, 27 (4 млн рублей), бар Vogue restobar на Радищева, 21 (3,5 млн рублей), ресторан «Сливовица» в центре (2,9 млн рублей). Также выставлены на продажу ресторан The Gyros Bistro на Вайнера—Малышева (2,2 млн рублей), закусочная на Уралмаше (2,2 млн рублей), круглосуточный фастфуд-киоск Eat And Go на Громова, 148/1 (2,2 млн рублей), кафе «Хинкали, беседы, вино» на Ленина, 10 (1,5 млн рублей) и бар «На работе» на Декабристов 16/18Б (1,3 млн рублей). Антикоронавирусный режим, запрещающий заведениям общепита работать ночью, был введен 26 октября 2021 года. 21 декабря 2021 года губернатор снял ограничения на работу общепита. 28 января ограничение будет возобновлено.

