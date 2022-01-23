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Челябинск ждут затяжные снегопады. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, зима, машины в снегу, снегопад, парковка, буран, метель, климат, погода
Челябинск начнет засыпать снегом в ближайшие выходные Фото:

Челябинск ожидает потепление и снегопады, которые затянутся минимум на пять дней. Как следует из долгосрочного прогноза сайта Realmeteo, непогода придет в регион в конце текущей недели.

Снег начнет идти в ближайшую субботу. Осадки будут продолжаться 29, 30 и 31 января и продолжатся 1 и 2 февраля. Несколько облегчит работу дорожных служб слабый ветер — 1-3 метра в секунду. Это позволяет надеяться, что в Челябинской области не будет хотя бы метелей.

Днем в Челябинске будет по зимним мерками тепло: с минус 7-9 градусов температура поднимется до минус 2-4 градусов. По ночам столбик термометра будет опускаться до минус 11-16 градусов.

Снегопадам будут предшествовать несколько дней без осадков, когда в Челябинске начнется потепление. С нынешних 15-18 градусов мороза температура в светлое время суток 27 и 28 января повысится до минус 7 градусов. Ночи также будут более теплыми: минус 14-15 градусов.

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Челябинск ожидает потепление и снегопады, которые затянутся минимум на пять дней. Как следует из долгосрочного прогноза сайта Realmeteo, непогода придет в регион в конце текущей недели. Снег начнет идти в ближайшую субботу. Осадки будут продолжаться 29, 30 и 31 января и продолжатся 1 и 2 февраля. Несколько облегчит работу дорожных служб слабый ветер — 1-3 метра в секунду. Это позволяет надеяться, что в Челябинской области не будет хотя бы метелей. Днем в Челябинске будет по зимним мерками тепло: с минус 7-9 градусов температура поднимется до минус 2-4 градусов. По ночам столбик термометра будет опускаться до минус 11-16 градусов. Снегопадам будут предшествовать несколько дней без осадков, когда в Челябинске начнется потепление. С нынешних 15-18 градусов мороза температура в светлое время суток 27 и 28 января повысится до минус 7 градусов. Ночи также будут более теплыми: минус 14-15 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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