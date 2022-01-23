Челябинск начнет засыпать снегом в ближайшие выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск ожидает потепление и снегопады, которые затянутся минимум на пять дней. Как следует из долгосрочного прогноза сайта Realmeteo, непогода придет в регион в конце текущей недели.

Снег начнет идти в ближайшую субботу. Осадки будут продолжаться 29, 30 и 31 января и продолжатся 1 и 2 февраля. Несколько облегчит работу дорожных служб слабый ветер — 1-3 метра в секунду. Это позволяет надеяться, что в Челябинской области не будет хотя бы метелей.

Днем в Челябинске будет по зимним мерками тепло: с минус 7-9 градусов температура поднимется до минус 2-4 градусов. По ночам столбик термометра будет опускаться до минус 11-16 градусов.

Снегопадам будут предшествовать несколько дней без осадков, когда в Челябинске начнется потепление. С нынешних 15-18 градусов мороза температура в светлое время суток 27 и 28 января повысится до минус 7 градусов. Ночи также будут более теплыми: минус 14-15 градусов.

Скрин: сайт Realmeteo

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