Главный челябинский ревизор вошел в экспертный совет Госдумы

Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области Алексей Лошкин включен в состав экспертного совета по контролю национальных целей развития при комитете по контролю Госдумы РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председателю КСП Алексею Лошкину предложено возглавить в экспертном совете рабочую группу по развитию парламентского контроля. Экспертный совет будет формироваться из числа депутатов Госдумы, членов Счетной палаты РФ, членов правительства РФ, экспертов и ученых», — заявили URA.RU в КСП.
В ведомстве отмечают, что уже состоялось первое организационное заседание экспертного совета. На нем были определены основные направления деятельности. Это развитие механизмов и инструментов парламентского контроля и формирование площадки для экспертного обсуждения всех заинтересованных государственных и общественных институтов.
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил орденом 42-летнего Алексея Лошкина «За заслуги перед отечеством» второй степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области Алексей Лошкин включен в состав экспертного совета по контролю национальных целей развития при комитете по контролю Госдумы РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Председателю КСП Алексею Лошкину предложено возглавить в экспертном совете рабочую группу по развитию парламентского контроля. Экспертный совет будет формироваться из числа депутатов Госдумы, членов Счетной палаты РФ, членов правительства РФ, экспертов и ученых», — заявили URA.RU в КСП. В ведомстве отмечают, что уже состоялось первое организационное заседание экспертного совета. На нем были определены основные направления деятельности. Это развитие механизмов и инструментов парламентского контроля и формирование площадки для экспертного обсуждения всех заинтересованных государственных и общественных институтов. Ранее президент РФ Владимир Путин наградил орденом 42-летнего Алексея Лошкина «За заслуги перед отечеством» второй степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.