24 января 2022

Главный челябинский ревизор вошел в экспертный совет Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Законодательного собрания Челябинской области. Челябинск, лошкин алексей
Алексей Лошкин (на фото) возглавит в экспертном совете рабочую группу (фото из архива) Фото:

Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области Алексей Лошкин включен в состав экспертного совета по контролю национальных целей развития при комитете по контролю Госдумы РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председателю КСП Алексею Лошкину предложено возглавить в экспертном совете рабочую группу по развитию парламентского контроля. Экспертный совет будет формироваться из числа депутатов Госдумы, членов Счетной палаты РФ, членов правительства РФ, экспертов и ученых», — заявили URA.RU в КСП.

В ведомстве отмечают, что уже состоялось первое организационное заседание экспертного совета. На нем были определены основные направления деятельности. Это развитие механизмов и инструментов парламентского контроля и формирование площадки для экспертного обсуждения всех заинтересованных государственных и общественных институтов.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил орденом 42-летнего Алексея Лошкина «За заслуги перед отечеством» второй степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области Алексей Лошкин включен в состав экспертного совета по контролю национальных целей развития при комитете по контролю Госдумы РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Председателю КСП Алексею Лошкину предложено возглавить в экспертном совете рабочую группу по развитию парламентского контроля. Экспертный совет будет формироваться из числа депутатов Госдумы, членов Счетной палаты РФ, членов правительства РФ, экспертов и ученых», — заявили URA.RU в КСП. В ведомстве отмечают, что уже состоялось первое организационное заседание экспертного совета. На нем были определены основные направления деятельности. Это развитие механизмов и инструментов парламентского контроля и формирование площадки для экспертного обсуждения всех заинтересованных государственных и общественных институтов. Ранее президент РФ Владимир Путин наградил орденом 42-летнего Алексея Лошкина «За заслуги перед отечеством» второй степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...