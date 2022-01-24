Главный челябинский ревизор вошел в экспертный совет Госдумы

Алексей Лошкин (на фото) возглавит в экспертном совете рабочую группу (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области Алексей Лошкин включен в состав экспертного совета по контролю национальных целей развития при комитете по контролю Госдумы РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председателю КСП Алексею Лошкину предложено возглавить в экспертном совете рабочую группу по развитию парламентского контроля. Экспертный совет будет формироваться из числа депутатов Госдумы, членов Счетной палаты РФ, членов правительства РФ, экспертов и ученых», — заявили URA.RU в КСП.

В ведомстве отмечают, что уже состоялось первое организационное заседание экспертного совета. На нем были определены основные направления деятельности. Это развитие механизмов и инструментов парламентского контроля и формирование площадки для экспертного обсуждения всех заинтересованных государственных и общественных институтов.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил орденом 42-летнего Алексея Лошкина «За заслуги перед отечеством» второй степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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