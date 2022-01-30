30 января 2022
29 января 2022
28 января 2022

Педофилу-рецидивисту из Асбеста дали пожизненный срок в колонии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор. Екатеринбург
Процесс по Артему Осипову длится с 2020 года Фото:

Житель Асбеста Артем Осипов, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку, а затем спрятал ее тело в кустах, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда. Ранее Осипов пробыл в колонии 19 лет за тяжкие преступления.

«Суд постановил назначить Осипову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — постановил судья. Также осужденный должен будет выплатить пострадавшим более 100 тысяч рублей. Процесс по делу Осипова проходил в закрытом режиме.

В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что в ноябре 2020 года Осипов, приняв наркотики, заманил к себе 11-летнюю девочку, продававшую газеты. Уже дома он изнасиловал ее, сняв процесс на камеру, а затем задушил девочку. Тело Осипов спрятал в кустах недалеко от дома.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что ранее Осипов отбывал наказание в ИК-47 Каменска-Уральского. Освободившись, он работал в компании, предоставляющей ритуальные услуги. После случившегося родственники девочки попытались найти педофила своими силами. «В ходе оперативных мероприятий представителями МВД и СКР, подозреваемый дал признательные показания в убийстве», — заключил Горелых.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области URA.RU сообщили, что гособвинитель настаивал на пожизненном лишении свободы. Вина подсудимого полностью доказана.

Об исчезновении девочки стало известно 12 ноября. Ее поисками занялись отряды волонтеров и полиции, в которые входили более ста человек. Тело было присыпано землей и ветками.

До совершения преступления Осипов уже отсидел 19 лет в колонии, куда был отправлен за ряд тяжких преступлений. Его признавали виновным, в том числе, за разбой и убийство.

Приговор. Екатеринбург
Фото:
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Житель Асбеста Артем Осипов, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку, а затем спрятал ее тело в кустах, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда. Ранее Осипов пробыл в колонии 19 лет за тяжкие преступления. «Суд постановил назначить Осипову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — постановил судья. Также осужденный должен будет выплатить пострадавшим более 100 тысяч рублей. Процесс по делу Осипова проходил в закрытом режиме. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что в ноябре 2020 года Осипов, приняв наркотики, заманил к себе 11-летнюю девочку, продававшую газеты. Уже дома он изнасиловал ее, сняв процесс на камеру, а затем задушил девочку. Тело Осипов спрятал в кустах недалеко от дома. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что ранее Осипов отбывал наказание в ИК-47 Каменска-Уральского. Освободившись, он работал в компании, предоставляющей ритуальные услуги. После случившегося родственники девочки попытались найти педофила своими силами. «В ходе оперативных мероприятий представителями МВД и СКР, подозреваемый дал признательные показания в убийстве», — заключил Горелых. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области URA.RU сообщили, что гособвинитель настаивал на пожизненном лишении свободы. Вина подсудимого полностью доказана. Об исчезновении девочки стало известно 12 ноября. Ее поисками занялись отряды волонтеров и полиции, в которые входили более ста человек. Тело было присыпано землей и ветками. До совершения преступления Осипов уже отсидел 19 лет в колонии, куда был отправлен за ряд тяжких преступлений. Его признавали виновным, в том числе, за разбой и убийство.
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