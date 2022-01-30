Педофилу-рецидивисту из Асбеста дали пожизненный срок в колонии. Фото

31 января 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Процесс по Артему Осипову длится с 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Асбеста Артем Осипов, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку, а затем спрятал ее тело в кустах, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда. Ранее Осипов пробыл в колонии 19 лет за тяжкие преступления. «Суд постановил назначить Осипову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — постановил судья. Также осужденный должен будет выплатить пострадавшим более 100 тысяч рублей. Процесс по делу Осипова проходил в закрытом режиме. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что в ноябре 2020 года Осипов, приняв наркотики, заманил к себе 11-летнюю девочку, продававшую газеты. Уже дома он изнасиловал ее, сняв процесс на камеру, а затем задушил девочку. Тело Осипов спрятал в кустах недалеко от дома. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что ранее Осипов отбывал наказание в ИК-47 Каменска-Уральского. Освободившись, он работал в компании, предоставляющей ритуальные услуги. После случившегося родственники девочки попытались найти педофила своими силами. «В ходе оперативных мероприятий представителями МВД и СКР, подозреваемый дал признательные показания в убийстве», — заключил Горелых. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области URA.RU сообщили, что гособвинитель настаивал на пожизненном лишении свободы. Вина подсудимого полностью доказана. Об исчезновении девочки стало известно 12 ноября. Ее поисками занялись отряды волонтеров и полиции, в которые входили более ста человек. Тело было присыпано землей и ветками. До совершения преступления Осипов уже отсидел 19 лет в колонии, куда был отправлен за ряд тяжких преступлений. Его признавали виновным, в том числе, за разбой и убийство. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Асбеста Артем Осипов, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку, а затем спрятал ее тело в кустах, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда. Ранее Осипов пробыл в колонии 19 лет за тяжкие преступления. «Суд постановил назначить Осипову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — постановил судья. Также осужденный должен будет выплатить пострадавшим более 100 тысяч рублей. Процесс по делу Осипова проходил в закрытом режиме. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что в ноябре 2020 года Осипов, приняв наркотики, заманил к себе 11-летнюю девочку, продававшую газеты. Уже дома он изнасиловал ее, сняв процесс на камеру, а затем задушил девочку. Тело Осипов спрятал в кустах недалеко от дома. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что ранее Осипов отбывал наказание в ИК-47 Каменска-Уральского. Освободившись, он работал в компании, предоставляющей ритуальные услуги. После случившегося родственники девочки попытались найти педофила своими силами. «В ходе оперативных мероприятий представителями МВД и СКР, подозреваемый дал признательные показания в убийстве», — заключил Горелых. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области URA.RU сообщили, что гособвинитель настаивал на пожизненном лишении свободы. Вина подсудимого полностью доказана. Об исчезновении девочки стало известно 12 ноября. Ее поисками занялись отряды волонтеров и полиции, в которые входили более ста человек. Тело было присыпано землей и ветками. До совершения преступления Осипов уже отсидел 19 лет в колонии, куда был отправлен за ряд тяжких преступлений. Его признавали виновным, в том числе, за разбой и убийство.