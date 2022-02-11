Росприроднадзор не нашел превышений ПДК на красноярском заводе

На предприятии заявили, что в течение четырех последних лет Росприроднадзор не выявлял никаких превышений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Красноярский завод синтетического каучука ответил на обвинения прокуратуры по поводу загрязнения атмосферы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия, они уделяют особое внимание соблюдению экологических требований. Это подтверждает одна из недавних проверок Енисейского управления Росприроднадзора, которая не выявила никаких превышений ПДК в воздухе.

«По результатам проведения испытаний 6 декабря 2021 года выездной проверкой было установлено отсутствие превышений гигиенических нормативов по определяемым загрязняющим веществам в атмосферном воздухе городских и сельских поселений, регламентированных СанПиН», — заявили в пресс-службе завода.

Там добавили, что превышения ПДК не выявлялись независимой лабораторией ЦЛАТИ по Енисейскому региону в течение последних четырех лет. В этот период в отношении АО «КЗСК» не поступало никаких предписаний о нарушениях природоохранного законодательства ни от Росприроднадзора, ни от Роспотребнадзора, ни от Красноярской природоохранной прокуратуры.

На предприятии пояснили, что «КЗСК» с 2019 года вложил более 600 миллионов рублей в модернизацию производства, в ближайшие два года планирует вложить еще более миллиарда рублей. В рамках плановых мероприятий, на предприятии будет смонтировано оборудование узла очистки бутадиена от ингибитора, установка мембранного типа для улавливания паров бутадиена и другое оборудование, которое дополнительно повысит экологичность производства.

Сообщение о превышении на «КЗСК» ПДК бута-1,З-диена появилось на сайте прокуратуры Красноярского края 10 февраля. Там же говорилось о выбросах ацетона в отсутствии установленного норматива.

Последняя проверка Росприроднадзора проходила 6 декабря Документ предоставлен «КЗСК»

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам