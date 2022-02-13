В Челябинске подорожали обручальные кольца

Стоимость обручальных колец выросла почти на 29% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске цены на обручальные кольца в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросли почти на 29%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росстата.

«В декабре 2021 года покупка золотого обручального кольца обошлась южноуральцам в 5525,07 рубля за грамм золота. Это на 28,6% дороже, чем в декабре 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы Росстата.

Специалисты отметили, что за 11 месяцев 2021 года в Челябинской области было зарегистрировано 20544 супружеских пары, что на 3239 больше, чем за аналогичный промежуток 2020 года. При этом количество разводов увеличилось на 2734 и составило 16918 записей.

«В течение года интенсивность заключения браков неравномерна. Например, в июле 2021 года в 3,4 раза больше зарегистрировано браков, чем в мае», — добавили в Росстате.