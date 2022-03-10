Мэр Екатеринбурга начал готовить горожан к гражданской обороне

В городе разместят учебно-подготовительные пункты по гражданской обороне Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации работы учебно-консультационных пунктов (УКП) по гражданской обороне. Учебные уголки разместят в муниципальных учреждениях, а консультационные пункты для безработных екатеринбуржцев разобьют в помещениях домоуправляющих компаний, постановление опубликовано на официальном портале города.

«Постановляю: утвердить положение об организации работы УКП на территории [Екатеринбурга], перечень организаций, в помещении которых оборудуются учебные уголки по гражданской обороне, перечень мест размещения УКП по гражданской обороне», — сообщается в постановлении.

Три приложения к документу содержат список мест, в которых будут расположены УКП — их разместят для безработных в помещениях управляющих компаний. В список мест с учебным уголком по гражданской обороне вошли дома культуры, спортивные центры и несколько музеев и библиотек города.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам создать запас предметов первой необходимости для нужд гражданской обороны. В список вошли противогазы, ватники, термосы, топоры и бензорезы.