Десять спасателей пострадали в результате обстрела в ДНР

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Последствия обстрелов в Донецке. Донецк, ДНР, последствия, донецкая народная республика, следы от пуль, донецк, осколки, взрыв, ремонт, разрушения, обстрел
10 сотрудников МЧС ДНР пострадали в результате обстрела ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине в результате обстрела ВСУ пострадали десять сотрудников МЧС ДНР, один из которых находится в тяжелом состоянии. Информация о раненых опубликована на сайте МЧС Донецкой народной республики.

«12 марта 2022 года в 16 часов 43 минуты вследствие попадания взрывоопасного предмета в пункт связи 42 Государственной пожарно-спасательной части Докучаевска пострадали 10 сотрудников МЧС ДНР, один из которых находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие транспортированы в учреждение здравоохранения. В результате прямого попадания повреждена наружная стена пожарно-спасательной части и ряд межкомнатных», — сообщается на сайте МЧС ДНР.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина, для завершения восьмилетней агрессии Киева против Донецка и Луганска. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Минобороны РФ сообщало о 498 погибших и 1 597 раненых в ходе операции российских военных, с того момента оба числа продолжают расти.

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В ходе спецоперации на Украине в результате обстрела ВСУ пострадали десять сотрудников МЧС ДНР, один из которых находится в тяжелом состоянии. Информация о раненых опубликована на сайте МЧС Донецкой народной республики. «12 марта 2022 года в 16 часов 43 минуты вследствие попадания взрывоопасного предмета в пункт связи 42 Государственной пожарно-спасательной части Докучаевска пострадали 10 сотрудников МЧС ДНР, один из которых находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие транспортированы в учреждение здравоохранения. В результате прямого попадания повреждена наружная стена пожарно-спасательной части и ряд межкомнатных», — сообщается на сайте МЧС ДНР. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина, для завершения восьмилетней агрессии Киева против Донецка и Луганска. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Минобороны РФ сообщало о 498 погибших и 1 597 раненых в ходе операции российских военных, с того момента оба числа продолжают расти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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