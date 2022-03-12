Десять спасателей пострадали в результате обстрела в ДНР

12 марта 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

10 сотрудников МЧС ДНР пострадали в результате обстрела ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине в результате обстрела ВСУ пострадали десять сотрудников МЧС ДНР, один из которых находится в тяжелом состоянии. Информация о раненых опубликована на сайте МЧС Донецкой народной республики. «12 марта 2022 года в 16 часов 43 минуты вследствие попадания взрывоопасного предмета в пункт связи 42 Государственной пожарно-спасательной части Докучаевска пострадали 10 сотрудников МЧС ДНР, один из которых находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие транспортированы в учреждение здравоохранения. В результате прямого попадания повреждена наружная стена пожарно-спасательной части и ряд межкомнатных», — сообщается на сайте МЧС ДНР. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина, для завершения восьмилетней агрессии Киева против Донецка и Луганска. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Минобороны РФ сообщало о 498 погибших и 1 597 раненых в ходе операции российских военных, с того момента оба числа продолжают расти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ходе спецоперации на Украине в результате обстрела ВСУ пострадали десять сотрудников МЧС ДНР, один из которых находится в тяжелом состоянии. Информация о раненых опубликована на сайте МЧС Донецкой народной республики. «12 марта 2022 года в 16 часов 43 минуты вследствие попадания взрывоопасного предмета в пункт связи 42 Государственной пожарно-спасательной части Докучаевска пострадали 10 сотрудников МЧС ДНР, один из которых находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие транспортированы в учреждение здравоохранения. В результате прямого попадания повреждена наружная стена пожарно-спасательной части и ряд межкомнатных», — сообщается на сайте МЧС ДНР. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина, для завершения восьмилетней агрессии Киева против Донецка и Луганска. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Минобороны РФ сообщало о 498 погибших и 1 597 раненых в ходе операции российских военных, с того момента оба числа продолжают расти.