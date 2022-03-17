Директор челябинской «Пятерочки» увела из кассы 600 тысяч рублей

За полгода директор торговой сети присвоила себе 656 тысяч рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Челябинске директор магазина «Пятерочка» вынесла из кассы магазина 656 тысяч рублей, сообщил источник URA.RU в силовых структурах. В прокуратуре Челябинской области подтвердили факт присвоения денег, не став озвучивать название торговой сети.

«Испытывая материальные трудности, имея доступ к кассе магазина, директор изымала денежные средства, не передавая выручку на инкассацию. Затем вносила в программу заведомо ложные сведения о сумме инкассированных денежных средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что директор присваивала деньги из кассы на протяжении полугода. В суде она полностью признала свою вину. URA.RU направило запрос в торговую сеть. На момент публикации ответа не последовало.

Судом виновной назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Ущерб торговой сети возмещен в полном объеме.