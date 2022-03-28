В Тюмени ответили на критику Губерниевым чемпионата по биатлону

28 марта 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

После критики Губерниева в ЦСП отметили, что трансфер можно купить вместе с билетом Фото: Владимир Андреев © URA.RU На чемпионате России по биатлону в Тюмени для болельщиков будет организован трансфер, но он обойдется дороже, чем билет на состязания. С таким заявлением выступил областной Центр спортивной подготовки, цены указаны на сайте учреждения. Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию соревнований, так как от города до места их проведения слишком далеко добираться. «Уважаемые болельщики! Билетной программой чемпионата России по биатлону, который пройдет в Тюмени, предусмотрен трансфер болельщиков от СК „Центральный“ до центра зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“. Он будет курсировать туда и обратно 2 и 3 апреля», — сообщил Центр спортивной подготовки в своем telegram-канале. За то, чтобы добраться до места проведения чемпионата, зрителям придется доплатить 400 рублей. Так, обычный билет на трибуну стоит 350 рублей, а с трансфером — 750. Ранее URA.RU писало, что телеведущий Дмитрий Губерниев возмутился тем, что до места соревнований болельщикам придется добираться либо на своих автомобилях, либо на такси. Место проведения чемпионата — центр «Жемчужина Сибири», расположен в 35 километрах от Тюмени. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На чемпионате России по биатлону в Тюмени для болельщиков будет организован трансфер, но он обойдется дороже, чем билет на состязания. С таким заявлением выступил областной Центр спортивной подготовки, цены указаны на сайте учреждения. Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию соревнований, так как от города до места их проведения слишком далеко добираться. «Уважаемые болельщики! Билетной программой чемпионата России по биатлону, который пройдет в Тюмени, предусмотрен трансфер болельщиков от СК „Центральный“ до центра зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“. Он будет курсировать туда и обратно 2 и 3 апреля», — сообщил Центр спортивной подготовки в своем telegram-канале. За то, чтобы добраться до места проведения чемпионата, зрителям придется доплатить 400 рублей. Так, обычный билет на трибуну стоит 350 рублей, а с трансфером — 750. Ранее URA.RU писало, что телеведущий Дмитрий Губерниев возмутился тем, что до места соревнований болельщикам придется добираться либо на своих автомобилях, либо на такси. Место проведения чемпионата — центр «Жемчужина Сибири», расположен в 35 километрах от Тюмени.