Автомобиль Мединского прибыл к месту переговоров с Украиной

Мединский прибыл на место российско-украинских переговоров
новость из сюжетаВ Стамбуле проходят российско-украинские переговоры
Автомобиль помощника президента России Владимира Мединского прибыл к месту проведения переговоров с Украиной в Стамбуле. Это произошло вскоре после его встречи с представителями Соединенных Штатов.
«Автомобиль Мединского прибыл на место переговоров», — передает корреспондент ТАСС. Мединский ранее провел отдельные консультации с американской стороной. После них он присоединился к российской делегации, которая участвует в переговорах с Киевом.
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