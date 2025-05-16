Автомобиль Мединского прибыл к месту переговоров с Украиной

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Мединский прибыл на место российско-украинских переговоров
Мединский прибыл на место российско-украинских переговоров Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Автомобиль помощника президента России Владимира Мединского прибыл к месту проведения переговоров с Украиной в Стамбуле. Это произошло вскоре после его встречи с представителями Соединенных Штатов.

«Автомобиль Мединского прибыл на место переговоров», — передает корреспондент ТАСС. Мединский ранее провел отдельные консультации с американской стороной. После них он присоединился к российской делегации, которая участвует в переговорах с Киевом.

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Автомобиль помощника президента России Владимира Мединского прибыл к месту проведения переговоров с Украиной в Стамбуле. Это произошло вскоре после его встречи с представителями Соединенных Штатов. «Автомобиль Мединского прибыл на место переговоров», — передает корреспондент ТАСС. Мединский ранее провел отдельные консультации с американской стороной. После них он присоединился к российской делегации, которая участвует в переговорах с Киевом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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