Арестован глава управления по делам миграции ростовского ГУ МВД

Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области Александра Мельникова. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции. Об этом сообщило СУ СК России по региону.
«Мельникову избрана мера пресечения в виде ареста», — сообщает СУ СК по Ростовской области. В рамках расследования также задержан начальник одного из отделов управления. Сотрудники проигнорировали отсутствие у 18 иностранных граждан сертификатов о владении русским языком, знании истории и законодательства России, что является обязательным требованием для получения разрешения на работу в стране. Вместо аннулирования документов, чиновники оставили иностранцам ранее выданные разрешения.
Задержание Мельникова и его коллеги состоялось 14 мая. Уголовное дело возбуждено по статье за превышение должностных полномочий и за организацию незаконной миграции. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.