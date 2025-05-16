Арестован глава управления по делам миграции ростовского ГУ МВД

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Мельникова подозревают в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции
Мельникова подозревают в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции Фото:

Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области Александра Мельникова. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

«Мельникову избрана мера пресечения в виде ареста», — сообщает СУ СК по Ростовской области. В рамках расследования также задержан начальник одного из отделов управления. Сотрудники проигнорировали отсутствие у 18 иностранных граждан сертификатов о владении русским языком, знании истории и законодательства России, что является обязательным требованием для получения разрешения на работу в стране. Вместо аннулирования документов, чиновники оставили иностранцам ранее выданные разрешения.

Задержание Мельникова и его коллеги состоялось 14 мая. Уголовное дело возбуждено по статье за превышение должностных полномочий и за организацию незаконной миграции. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области Александра Мельникова. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции. Об этом сообщило СУ СК России по региону. «Мельникову избрана мера пресечения в виде ареста», — сообщает СУ СК по Ростовской области. В рамках расследования также задержан начальник одного из отделов управления. Сотрудники проигнорировали отсутствие у 18 иностранных граждан сертификатов о владении русским языком, знании истории и законодательства России, что является обязательным требованием для получения разрешения на работу в стране. Вместо аннулирования документов, чиновники оставили иностранцам ранее выданные разрешения. Задержание Мельникова и его коллеги состоялось 14 мая. Уголовное дело возбуждено по статье за превышение должностных полномочий и за организацию незаконной миграции. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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