Свердловского учителя уволили за отказ доносить на учеников

Руководство образовательных учреждений обязывает педагогов следить за аккаунтами учащихся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учительнице средней школы № 10 в городе Ревде (Свердловская область) Наталье Александровой пришлось уволиться. Женщина утверждает, что директор школы поручила педагогу мониторить соцсети учеников, но она отказалась. Администрация образовательного учреждения требовала вести отчетность о том, подписаны ли подростки на противоправный или суицидальный контент.

«Меня уволили с „черной меткой“. Родители моего класса написали директору 10-й школы Ревды письмо с требованием не мониторить соцсети и не нарушать права их детей. А меня за отказ от мониторинга уволили — якобы из-за окончания срока договора. Руководство школы в полицию и прокуратуру направило документы, что я являюсь экстремисткой, раз отказываюсь от мониторинга», — поделилась с Е1 женщина.

По словам Натальи, руководство образовательных учреждений обязывает педагогов следить за аккаунтами учащихся. «Результаты мониторинга классные руководители должны сдавать социальным педагогам. Мониторинг проводился с помощью системы «Герда». Программа автоматически проверяет аккаунт ребенка на «вовлечение в суицидальные игры «Синий кит», «Розовый пони» и другие», — отметила учительница.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Минобразования Свердловской области. В пресс-службе отметили, что по данным управления образования городского округа Ревда, данный педагог работала на «декретной ставке». «Расторжение трудового договора с ней связано исключительно с тем, что у основного работника закончился отпуск по уходу за ребенком. На основании жалобы данного учителя ситуацию проверили Государственная инспекция труда и прокуратура, однако нарушений выявлено не было», — сказано в сообщении. В ведомстве сообщили, что никакого общего поручения мониторить соцсети учащихся в Свердловской области нет.

Ранее URA.RU писало, что в МБОУ «ООШ № 3» города Губкинский ЯНАО на работу была принята учительница, в отношении которой расследуются уголовные дела. Городской прокурор внес представление руководителю школы. По его результатам преподаватель был уволен, а кадровый работник, не принявший меры по отстранению учителя, был привлечен к дисциплинарной ответственности.

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