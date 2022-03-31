Во Франции главу военной разведки уволили из-за Украины

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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, париж, триумфальная арка, флаг франции, франция, протест
Франция осталась без руководителя военной разведки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во Франции уволили главу военной разведки, генерала Эрика Видо. По данным французских СМИ, причиной стал провал ведомства на украинском направлении.

Речь идет о «недостаточном информировании» и «плохой осведомленности», пишут, ссылаясь на источники, издания France Info, L’Opinion и агентство AFP. По их данным, Видо вменили ошибочные прогнозы относительно российско-украинских отношений. В итоге генерал получил электронное письмо с известием об отставке. Военной разведкой он успел поруководить всего семь месяцев.

Российская спецоперация на Украине началась в конце февраля. Официальная ее цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент войска РФ успешно продвинулись на юге страны — заняли Херсонскую область, а также основную часть Запорожской. Кроме того, освобождена почти полностью территория ЛНР. В ДНР сейчас идут бои за Мариуполь. Кроме того, войска постепенно заходят во фланги донецкой группировки ВСУ.

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Во Франции уволили главу военной разведки, генерала Эрика Видо. По данным французских СМИ, причиной стал провал ведомства на украинском направлении. Речь идет о «недостаточном информировании» и «плохой осведомленности», пишут, ссылаясь на источники, издания France Info, L’Opinion и агентство AFP. По их данным, Видо вменили ошибочные прогнозы относительно российско-украинских отношений. В итоге генерал получил электронное письмо с известием об отставке. Военной разведкой он успел поруководить всего семь месяцев. Российская спецоперация на Украине началась в конце февраля. Официальная ее цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент войска РФ успешно продвинулись на юге страны — заняли Херсонскую область, а также основную часть Запорожской. Кроме того, освобождена почти полностью территория ЛНР. В ДНР сейчас идут бои за Мариуполь. Кроме того, войска постепенно заходят во фланги донецкой группировки ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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