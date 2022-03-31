Во Франции главу военной разведки уволили из-за Украины

Во Франции уволили главу военной разведки, генерала Эрика Видо. По данным французских СМИ, причиной стал провал ведомства на украинском направлении.
Речь идет о «недостаточном информировании» и «плохой осведомленности», пишут, ссылаясь на источники, издания France Info, L’Opinion и агентство AFP. По их данным, Видо вменили ошибочные прогнозы относительно российско-украинских отношений. В итоге генерал получил электронное письмо с известием об отставке. Военной разведкой он успел поруководить всего семь месяцев.
Российская спецоперация на Украине началась в конце февраля. Официальная ее цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент войска РФ успешно продвинулись на юге страны — заняли Херсонскую область, а также основную часть Запорожской. Кроме того, освобождена почти полностью территория ЛНР. В ДНР сейчас идут бои за Мариуполь. Кроме того, войска постепенно заходят во фланги донецкой группировки ВСУ.
Во Франции уволили главу военной разведки, генерала Эрика Видо. По данным французских СМИ, причиной стал провал ведомства на украинском направлении. Речь идет о «недостаточном информировании» и «плохой осведомленности», пишут, ссылаясь на источники, издания France Info, L’Opinion и агентство AFP. По их данным, Видо вменили ошибочные прогнозы относительно российско-украинских отношений. В итоге генерал получил электронное письмо с известием об отставке. Военной разведкой он успел поруководить всего семь месяцев. Российская спецоперация на Украине началась в конце февраля. Официальная ее цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент войска РФ успешно продвинулись на юге страны — заняли Херсонскую область, а также основную часть Запорожской. Кроме того, освобождена почти полностью территория ЛНР. В ДНР сейчас идут бои за Мариуполь. Кроме того, войска постепенно заходят во фланги донецкой группировки ВСУ.