Во Франции главу военной разведки уволили из-за Украины

31 марта 2022 в 08:22 Размер текста - 17 +

Франция осталась без руководителя военной разведки Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во Франции уволили главу военной разведки, генерала Эрика Видо. По данным французских СМИ, причиной стал провал ведомства на украинском направлении. Речь идет о «недостаточном информировании» и «плохой осведомленности», пишут, ссылаясь на источники, издания France Info, L’Opinion и агентство AFP. По их данным, Видо вменили ошибочные прогнозы относительно российско-украинских отношений. В итоге генерал получил электронное письмо с известием об отставке. Военной разведкой он успел поруководить всего семь месяцев. Российская спецоперация на Украине началась в конце февраля. Официальная ее цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент войска РФ успешно продвинулись на юге страны — заняли Херсонскую область, а также основную часть Запорожской. Кроме того, освобождена почти полностью территория ЛНР. В ДНР сейчас идут бои за Мариуполь. Кроме того, войска постепенно заходят во фланги донецкой группировки ВСУ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Во Франции уволили главу военной разведки, генерала Эрика Видо. По данным французских СМИ, причиной стал провал ведомства на украинском направлении. Речь идет о «недостаточном информировании» и «плохой осведомленности», пишут, ссылаясь на источники, издания France Info, L’Opinion и агентство AFP. По их данным, Видо вменили ошибочные прогнозы относительно российско-украинских отношений. В итоге генерал получил электронное письмо с известием об отставке. Военной разведкой он успел поруководить всего семь месяцев. Российская спецоперация на Украине началась в конце февраля. Официальная ее цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент войска РФ успешно продвинулись на юге страны — заняли Херсонскую область, а также основную часть Запорожской. Кроме того, освобождена почти полностью территория ЛНР. В ДНР сейчас идут бои за Мариуполь. Кроме того, войска постепенно заходят во фланги донецкой группировки ВСУ.