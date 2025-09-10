Во Владивостоке загорелся склад стройматериалов на одной тысячи «квадратов»

Крупный пожар произошел на складе строительных материалов во Владивостоке, где огнем охвачено около 1 000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.
«Во Владивостоке огонь охватил около 1 000 квадратов одноэтажного здания, частично обрушилась кровля. На месте работают 45 специалистов и 11 единиц техники»,—сообщает МЧС России в telegram-канале.
Огонь охватил одноэтажное здание склада, частично обрушилась кровля. На месте происхождения работают 45 сотрудников МЧС и 11 единиц специальной техники. Спасатели предпринимают все необходимые меры для локализации и ликвидации возгорания. Причины пожара и точный ущерб устанавливаются. Дальнейшая информация о происшествии уточняется.
Ранее во Владивостоке уже происходили крупные чрезвычайные происшествия на промышленных объектах: 14 августа 2025 года при падении с высоты во время ремонтных работ на ТЭЦ-2 погибли три человека и двое получили травмы. Тогда следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.