Во Владивостоке загорелся склад стройматериалов на одной тысячи «квадратов»

Спасатели предпринимают все необходимые меры для локализации и ликвидации возгорания
Спасатели предпринимают все необходимые меры для локализации и ликвидации возгорания Фото:

Крупный пожар произошел на складе строительных материалов во Владивостоке, где огнем охвачено около 1 000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.

«Во Владивостоке огонь охватил около 1 000 квадратов одноэтажного здания, частично обрушилась кровля. На месте работают 45 специалистов и 11 единиц техники»,—сообщает МЧС России в telegram-канале.

Огонь охватил одноэтажное здание склада, частично обрушилась кровля. На месте происхождения работают 45 сотрудников МЧС и 11 единиц специальной техники. Спасатели предпринимают все необходимые меры для локализации и ликвидации возгорания. Причины пожара и точный ущерб устанавливаются. Дальнейшая информация о происшествии уточняется.

Ранее во Владивостоке уже происходили крупные чрезвычайные происшествия на промышленных объектах: 14 августа 2025 года при падении с высоты во время ремонтных работ на ТЭЦ-2 погибли три человека и двое получили травмы. Тогда следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

