В РФ зафиксирован скачок смертности среди больных COVID в феврале

01 апреля 2022 в 23:44 Размер текста - 17 +

Росстат: в феврале число умерших с COVID достигло 43,2 тысячи человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Общее число умерших c коронавирусом выросло на 20,6% по сравнению с январем 2022 года. Об этом следует из данных Росстата. В феврале общее число умерших c COVID (независимо от того, был ли он основной причины или сопутствующим фактором) выросло на 20,6% по сравнению с январем 2022 года и составило 43,2 тысяч человек, передает Росстат. Это объясняется тем, что на февраль в России пришлась вспышка заболеваемости штаммом «Омикрон» — было зафиксировано до 200 тысяч заражений на пике. Однако в целом этот штамм коронавируса протекает легче, чем другие и характеризуется низким уровнем смертельных случаев. В феврале число умерших от коронавирусной инфекции составило 37,5 тысяч человек. Еще примерно у 5,7 тысяч умерших в этом месяце был признан сопутствующим фактором. По словам завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, молекулярного биолога, вирусолога, профессора Петра Чумакова, пандемия коронавируса в мире продлится еще около полутора лет. Он считает, что сейчас важно, чтобы какое-то время оставалась ревакцинация, особенно у людей пожилого возраста. Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в апреле, либо осенью в России может начаться шестая волна коронавируса. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Общее число умерших c коронавирусом выросло на 20,6% по сравнению с январем 2022 года. Об этом следует из данных Росстата. В феврале общее число умерших c COVID (независимо от того, был ли он основной причины или сопутствующим фактором) выросло на 20,6% по сравнению с январем 2022 года и составило 43,2 тысяч человек, передает Росстат. Это объясняется тем, что на февраль в России пришлась вспышка заболеваемости штаммом «Омикрон» — было зафиксировано до 200 тысяч заражений на пике. Однако в целом этот штамм коронавируса протекает легче, чем другие и характеризуется низким уровнем смертельных случаев. В феврале число умерших от коронавирусной инфекции составило 37,5 тысяч человек. Еще примерно у 5,7 тысяч умерших в этом месяце был признан сопутствующим фактором. По словам завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, молекулярного биолога, вирусолога, профессора Петра Чумакова, пандемия коронавируса в мире продлится еще около полутора лет. Он считает, что сейчас важно, чтобы какое-то время оставалась ревакцинация, особенно у людей пожилого возраста. Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в апреле, либо осенью в России может начаться шестая волна коронавируса.