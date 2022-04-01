Слуцкий отреагировал на закон о национализации имущества россиян. «Вульгарный грабеж»

02 апреля 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

Слуцкий: «киевский режим показывает всему миру свое бандитское лицо» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение украинских властей о принятии закона о национализации имущества граждан РФ тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине — «вульгарный грабеж». Об этом заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. «Снова киевский режим показывает всему миру свое бандитское лицо, точнее его безобразную гримасу. Вслед за своими западными покровителями нынешние украинские власти полностью игнорируют право частной собственности, возводя вульгарный грабеж в ранг государственной политики и оправдывая ее военным положением», — написал депутат в Telegram-канале. Кроме того, Слуцкий прокомментировал законопроект, который запрещает использование символов Z и V. Он предложил запретить весь латинский сразу, «на всякий случай». Ранее Верховная Рада приняла закон о национализации имущества россиян и всех, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Также этот законопроект коснется тех физических и юридических лиц, которые не прекратили осуществлять экономическую деятельность на территории РФ в период действия военного положения на Украине. Операция по освобождению Донбасса Россия началась 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это стало вынужденной мерой. Таким образом Москва предупредила агрессию Киева в свой адрес, отметил он. По данным властей России, ВС РФ ведут огонь только по военной инфраструктуре и борются с бандформированиями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Решение украинских властей о принятии закона о национализации имущества граждан РФ тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине — «вульгарный грабеж». Об этом заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. «Снова киевский режим показывает всему миру свое бандитское лицо, точнее его безобразную гримасу. Вслед за своими западными покровителями нынешние украинские власти полностью игнорируют право частной собственности, возводя вульгарный грабеж в ранг государственной политики и оправдывая ее военным положением», — написал депутат в Telegram-канале. Кроме того, Слуцкий прокомментировал законопроект, который запрещает использование символов Z и V. Он предложил запретить весь латинский сразу, «на всякий случай». Ранее Верховная Рада приняла закон о национализации имущества россиян и всех, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Также этот законопроект коснется тех физических и юридических лиц, которые не прекратили осуществлять экономическую деятельность на территории РФ в период действия военного положения на Украине. Операция по освобождению Донбасса Россия началась 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это стало вынужденной мерой. Таким образом Москва предупредила агрессию Киева в свой адрес, отметил он. По данным властей России, ВС РФ ведут огонь только по военной инфраструктуре и борются с бандформированиями.