04 апреля 2022

Ушедшему в отставку начальнику ГИБДД Челябинска нашли замену

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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, гаи, полиция, гибдд, дпс, дорога
Должность начальника городской ГИБДД называют «расстрельной» Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником ГИБДД города Челябинска будет назначен Андрей Калитюк, который в настоящее время исполняет обязанности руководителя ведомства. Информацию об этом URA.RU подтвердили несколько источников в правоохранительных органах.

«Калитюк был заместителем ушедшего в отставку Горшкова. Он — один из наиболее грамотных сотрудников, был следователем в отделе по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД области, затем перешел в ГИБДД в дознание, дослужился до заместителя начальника отдела ГИБДД города», — рассказал источник.

Вторым кандидатом на пост называют командира полка ДПС ГИБДД УМВД по Челябинску Александра Гайде, который работает в структуре на разных должностях с 2003 года и имеет большое влияние в ведомстве. Однако источники в окружении Гайде отмечают, что сам он переходить на новую «расстрельную» должность не желает.

Ранее стало известно, что начальник ГИБДД города Челябинска Горшков покинул свой пост. Рапорт об отставке он написал еще в сентябре 2021 года, однако его подписали только сейчас. Уход Горшкова связывают с коррупционным скандалом в отделе, когда за взятки арестовали троих сотрудников.

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Новым начальником ГИБДД города Челябинска будет назначен Андрей Калитюк, который в настоящее время исполняет обязанности руководителя ведомства. Информацию об этом URA.RU подтвердили несколько источников в правоохранительных органах. «Калитюк был заместителем ушедшего в отставку Горшкова. Он — один из наиболее грамотных сотрудников, был следователем в отделе по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД области, затем перешел в ГИБДД в дознание, дослужился до заместителя начальника отдела ГИБДД города», — рассказал источник. Вторым кандидатом на пост называют командира полка ДПС ГИБДД УМВД по Челябинску Александра Гайде, который работает в структуре на разных должностях с 2003 года и имеет большое влияние в ведомстве. Однако источники в окружении Гайде отмечают, что сам он переходить на новую «расстрельную» должность не желает. Ранее стало известно, что начальник ГИБДД города Челябинска Горшков покинул свой пост. Рапорт об отставке он написал еще в сентябре 2021 года, однако его подписали только сейчас. Уход Горшкова связывают с коррупционным скандалом в отделе, когда за взятки арестовали троих сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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