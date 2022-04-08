Журналист ДНР предупредил об угрозе провокаций со стороны ВСУ

08 апреля 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Во всей Донецкой области происходят обстрелы мирных граждан вооруженными силами Украины, на этой территории возможны новые провокации от ВСУ. Такое заявление сделал генеральный директор Республиканского Медиа Холдинга ДНР Роман Беседин. «Самые горячие точки сейчас везде. Украинцы стреляют тактико-ракетными комплексами „Точка-У“, которые летают до 70 километров. Этого достаточно, чтобы попасть практически в любой населенный пункт нашей республики», — приводит его слова «Подмосковье сегодня». 14 марта сообщалось, что ВСУ нанесли удар ТРК «Точка-У» в центр Донецка. Погибли 20 человек. Этот тип вооружения есть только у Украины. 8 апреля по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе, откуда эвакуировалось мирное население, также был нанесен удар «Точкой-У». В результате этого число погибших возросло до 50, более 100 человек — ранены. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом украинская армия обстреливает автомобили с гражданскими, издевается над пожилыми людьми и пытает плененных российских военных.