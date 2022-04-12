Будущих айтишников в Свердловской области готовят с 6 лет

При решении каждой задачи развиваются навыки создания алгоритмов и умение разбираться в работе предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области стартовал «Урок цифры», на котором школьники разрабатывают прикладные программные продукты. Методические рекомендации к занятиям подготовили ведущие эксперты компании 1С. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента информационной политики региона.

«Урок состоит из видеолекции с объяснениями. Учащиеся с первого по одиннадцатый класс узнают, как качественно и быстро разрабатывать прикладные программные продукты. Специалисты 1С доступно рассказывают об основных особенностях разработки программ с использованием специализированных языков программирования», — сказано в сообщении.

Урок представляет собой более 50 заданий различного уровня сложности. «IT-навыки расширяют возможности работы специалистов практически в любой сфере деятельности. Знания, которые сегодня получают школьники, могут стать началом их карьеры в IT», — поделилась директор департамента координации программ и проектов Минцифры РФ Татьяна Трубникова.

Серия необычных уроков информатики проходят в течение учебного года в российских школах в онлайн и офлайн форматах. «Уроки цифры» позволяют школьникам получить знания от специалистов таких известных технологических компаний, как Яндекс, Лаборатория Касперского, 1С, госкорпорация «Росатом», VK, а также Академия искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее».