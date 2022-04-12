Экс-кандидат в президенты РФ в 2013 году угадал дату спецоперации

12 апреля 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Украина должна была напасть на Россию, считает Алексей Подберезкин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин, который в 2000 году баллотировался на пост президента РФ, заявил, что еще в 2013 году знал о нападении Украины на Россию в 2022 году. По его словам, если бы Россия не начала спецоперацию, Киев бы осуществил задуманное. «Если бы мы не начали специальную военную операцию, то все равно уже в 2022 году со стороны Украины на нас было бы совершено военное нападение. Я говорил об этом еще в 2013 году на экспертном заседании Совбеза РФ», — рассказал Алексей Подберезкин в интервью argumenti.ru. Политолог уточнил, что Украину «напичкали» оружием, и уже шла мощная персональная боевая подготовка. Он уверен, что если бы президент РФ Владимир Путин не начал спецоперацию, то все самолеты, которые остались в бывших советских странах со времен СССР, попали на украинские аэродромы. По его словам, все вооружение из групп советских войск в Германии, Венгрии, Чехословакии «перекочевало на Украину», основная часть вооружения Болгарии, Румынии и Польше тоже пошла на Украину. Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предрек столкновение РФ и Запада в феврале 2022 года, если иностранные коллеги не будут выполнять требования Кремля. Россия отправляла США и ЕС проекты документов, которые исключают расширение НАТО на восток и включение Украины в НАТО, однако не получила гарантий безопасности. После этого президент России Владимир Путин объявил 24 февраля спецоперацию на Украине. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин, который в 2000 году баллотировался на пост президента РФ, заявил, что еще в 2013 году знал о нападении Украины на Россию в 2022 году. По его словам, если бы Россия не начала спецоперацию, Киев бы осуществил задуманное. «Если бы мы не начали специальную военную операцию, то все равно уже в 2022 году со стороны Украины на нас было бы совершено военное нападение. Я говорил об этом еще в 2013 году на экспертном заседании Совбеза РФ», — рассказал Алексей Подберезкин в интервью argumenti.ru. Политолог уточнил, что Украину «напичкали» оружием, и уже шла мощная персональная боевая подготовка. Он уверен, что если бы президент РФ Владимир Путин не начал спецоперацию, то все самолеты, которые остались в бывших советских странах со времен СССР, попали на украинские аэродромы. По его словам, все вооружение из групп советских войск в Германии, Венгрии, Чехословакии «перекочевало на Украину», основная часть вооружения Болгарии, Румынии и Польше тоже пошла на Украину. Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предрек столкновение РФ и Запада в феврале 2022 года, если иностранные коллеги не будут выполнять требования Кремля. Россия отправляла США и ЕС проекты документов, которые исключают расширение НАТО на восток и включение Украины в НАТО, однако не получила гарантий безопасности. После этого президент России Владимир Путин объявил 24 февраля спецоперацию на Украине. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.