Экс-кандидат в президенты РФ в 2013 году угадал дату спецоперации

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Украина должна была напасть на Россию, считает Алексей Подберезкин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин, который в 2000 году баллотировался на пост президента РФ, заявил, что еще в 2013 году знал о нападении Украины на Россию в 2022 году. По его словам, если бы Россия не начала спецоперацию, Киев бы осуществил задуманное.

«Если бы мы не начали специальную военную операцию, то все равно уже в 2022 году со стороны Украины на нас было бы совершено военное нападение. Я говорил об этом еще в 2013 году на экспертном заседании Совбеза РФ», — рассказал Алексей Подберезкин в интервью argumenti.ru.

Политолог уточнил, что Украину «напичкали» оружием, и уже шла мощная персональная боевая подготовка. Он уверен, что если бы президент РФ Владимир Путин не начал спецоперацию, то все самолеты, которые остались в бывших советских странах со времен СССР, попали на украинские аэродромы. По его словам, все вооружение из групп советских войск в Германии, Венгрии, Чехословакии «перекочевало на Украину», основная часть вооружения Болгарии, Румынии и Польше тоже пошла на Украину.

Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предрек столкновение РФ и Запада в феврале 2022 года, если иностранные коллеги не будут выполнять требования Кремля. Россия отправляла США и ЕС проекты документов, которые исключают расширение НАТО на восток и включение Украины в НАТО, однако не получила гарантий безопасности. После этого президент России Владимир Путин объявил 24 февраля спецоперацию на Украине. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.

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Директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин, который в 2000 году баллотировался на пост президента РФ, заявил, что еще в 2013 году знал о нападении Украины на Россию в 2022 году. По его словам, если бы Россия не начала спецоперацию, Киев бы осуществил задуманное. «Если бы мы не начали специальную военную операцию, то все равно уже в 2022 году со стороны Украины на нас было бы совершено военное нападение. Я говорил об этом еще в 2013 году на экспертном заседании Совбеза РФ», — рассказал Алексей Подберезкин в интервью argumenti.ru. Политолог уточнил, что Украину «напичкали» оружием, и уже шла мощная персональная боевая подготовка. Он уверен, что если бы президент РФ Владимир Путин не начал спецоперацию, то все самолеты, которые остались в бывших советских странах со времен СССР, попали на украинские аэродромы. По его словам, все вооружение из групп советских войск в Германии, Венгрии, Чехословакии «перекочевало на Украину», основная часть вооружения Болгарии, Румынии и Польше тоже пошла на Украину. Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предрек столкновение РФ и Запада в феврале 2022 года, если иностранные коллеги не будут выполнять требования Кремля. Россия отправляла США и ЕС проекты документов, которые исключают расширение НАТО на восток и включение Украины в НАТО, однако не получила гарантий безопасности. После этого президент России Владимир Путин объявил 24 февраля спецоперацию на Украине. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.
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