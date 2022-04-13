Володин предупредил Зеленского об ответственности за Медведчука

Если с задержанным лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком что-то случится, то отвечать за это придется президенту Украины Владимиру Зеленскому. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Зеленский заковал в наручники своего оппонента. Вот такие на Украине политические свободы. Но США и Евросоюз безмолвствуют. <…> Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому», — написал Володин в своем telegram-канале.
Ранее Зеленский сообщил о задержании лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука украинской Службой безопасности. Позже украинский лидер предложил РФ обменять Медведчука на военнопленных солдат ВСУ. Оксана Марченко, жена задержанного, попросила президента Украины немедленно освободить супруга. Девушка также обратилась за помощью в вызволении мужа к главе Турции Реджепу Эрдогану.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
Если с задержанным лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком что-то случится, то отвечать за это придется президенту Украины Владимиру Зеленскому. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Зеленский заковал в наручники своего оппонента. Вот такие на Украине политические свободы. Но США и Евросоюз безмолвствуют. <…> Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому», — написал Володин в своем telegram-канале. Ранее Зеленский сообщил о задержании лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука украинской Службой безопасности. Позже украинский лидер предложил РФ обменять Медведчука на военнопленных солдат ВСУ. Оксана Марченко, жена задержанного, попросила президента Украины немедленно освободить супруга. Девушка также обратилась за помощью в вызволении мужа к главе Турции Реджепу Эрдогану.