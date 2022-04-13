Жена Медведчука обратилась к Зеленскому и Эрдогану

13 апреля 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Жена Медведчука потребовала от Зеленского немедленного освобождения мужа Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жена задержанного лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко попросила президента Украины Владимира Зеленского немедленно освободить супруга. Девушка также обратилась за помощью в вызволении мужа к главе Турции Реджепу Эрдогану. Видео обращения Марченко опубликовала на своем youtube-канале. «Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа, Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир и диалог, согласие в Украине», — обратилась Марченко к Зеленскому. Второе видео жена задержанного посвятила Эрдогану: «Вы неоднократно говорили, что вы друг Украины и России, я верю в это. Как говорят в Турции: друг познается в черный день. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения моего мужа». Ранее Владимир Зеленский сообщил о задержании лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука украинской Службой безопасности. Позже украинский лидер предложил РФ обменять Медведчука на военнопленных солдат ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Жена задержанного лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко попросила президента Украины Владимира Зеленского немедленно освободить супруга. Девушка также обратилась за помощью в вызволении мужа к главе Турции Реджепу Эрдогану. Видео обращения Марченко опубликовала на своем youtube-канале. «Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа, Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир и диалог, согласие в Украине», — обратилась Марченко к Зеленскому. Второе видео жена задержанного посвятила Эрдогану: «Вы неоднократно говорили, что вы друг Украины и России, я верю в это. Как говорят в Турции: друг познается в черный день. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения моего мужа». Ранее Владимир Зеленский сообщил о задержании лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука украинской Службой безопасности. Позже украинский лидер предложил РФ обменять Медведчука на военнопленных солдат ВСУ.