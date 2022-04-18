«Екатеринбург-Экспо» оштрафован за больных участников WorldSkills

На чемпионате рабочих профессий были выявлены два участника с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд признал сотрудников выставочной площадки «Екатеринбург-Экспо» виновными в том, что они пустили на чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021 участников с положительным тестом на коронавирус. Руководству центра придется заплатить крупный штраф, рассказали URA.RU в Свердловском областном суде.

«В октябре 2021 года АО „Уральский выставочный центр“ проводило WorldSkills Hi-Tech 2021 (чемпионат рабочих профессий — прим. ред.). Это был период подъема заболеваемости коронавирусом в России и в Свердловской области. Два участника, у которых были положительные результаты исследования на коронавирусную инфекцию, не были отстранены от участия в чемпионате», — говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

Нарушение нашли сотрудники Роспотребнадзора, когда проводили эпидемиологическое расследование. Оно оказалось не единственным. Во время проверки ревизоры обнаружили превышение доли хлора в дезинфицирующим растворе. Все это стало основанием для протокола об административном правонарушении за действия, повлекшие причинение вреда здоровью человека.

Октябрьский районный суд признал виновным руководство площадки и назначил штраф 200 тысяч рублей, однако представители «Екатеринбург-Экспо» с решением не согласились и обжаловали его в Свердловском областном суде. Судьи второй инстанции не нашли оснований для изменения решения суда первой инстанции. «[Руководство] должно было принять все меры по соблюдению противоковидных ограничений, но не сделало этого. Ежедневные фамильные списки участников мероприятия не сличались с результатами ПЦР-исследований, просматривались только результаты, из-за чего факт наличия инфекции у двоих участников мероприятия был обнаружен слишком поздно», — добавили в суде.

Постановление Октябрьского суда оставили без изменений. Оно вступило в силу.

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