Мэрия Челябинска предупредила об опасности мобильной связи

Кибермошенники научились обманывать жителей с помощью телефонов (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Челябинска предупредила жителей о росте кибермошенничества при использовании мобильной связи. В спецзаявлении властей от 19 апреля горожан просят соблюдать базовые правила безопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации.

«Призываем быть бдительными. Самым распространенным способом обмана является мошенничество с банковскими картами. Преступники также обманывают людей посредством тревожного звонка и с использованием SMS-сообщения. Нередко обманывают при покупках в интернет-магазинах, на Avito и в социальных сетях», — заявили URA.RU в мэрии.

В пресс-службе горадминистрации отметили, что, если жителям звонят от имени члена семьи или другого родственника и просят деньги для решения различных проблем, не стоит поддаваться панике. Нужно незамедлительно проверить информацию и узнать, все ли в порядке у родных.

Нельзя сообщать никому свои персональные данные и передавать информацию, расположенную на обратной стороне банковской карты. Не стоит предпринимать действия по инструкциям неизвестных людей, полученных по телефону, SMS или «от сотрудников банка».

Обо всех фактах мошеннических действий нужно немедленно сообщать в полицию. Прием заявлений от граждан осуществляется круглосуточно.